Vihreiden Virta ja Hyrkkö komppaavat kokoomusministereiden somekieltoaloitetta: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on yhteinen tehtävä 24.11.2025 15:08:15 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden Sofia Virran ja Saara Hyrkön mukaan kokoomusministerien esiin nostama huoli sosiaalisen median vaikutuksista alle 15-vuotiaisiin on aiheellinen ja ansaitsee laajaa poliittista tukea. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole puoluepoliittinen kysymys – se on aikuisten yhteinen vastuu.