Talousarvio ja investointisuunnitelma etenee aluevaltuustoon24.11.2025 17:55:24 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi talousarvion, taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue tuottaa järjestämisvastuullaan olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut omana toimintanaan. Lisäksi aluehallitus tarkisti liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta.