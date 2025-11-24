Tavoita sinulle tärkeä media STT Infon avulla!

Talousarvio ja investointisuunnitelma etenee aluevaltuustoon24.11.2025 17:55:24 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområdeTiedote

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi talousarvion, taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue tuottaa järjestämisvastuullaan olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut omana toimintanaan. Lisäksi aluehallitus tarkisti liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta.

Satamatunneli ei kestä taloudellista tarkastelua – Helsingin kaupunginhallitus lykkäsi päätöstä ensi viikkoon24.11.2025 17:41:47 EET | Helsingin Vihreät ryTiedote

Satamatunnelin esitetty linjaus heikentää Salmisaaren alueen kehittämispotentiaalia ja merkitsee kaupungille arviolta noin sadan miljoonan euron menetystä rakennusoikeutena. Päätöksenteon pohjaksi ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esitetty kattavaa kustannus–hyötylaskelmaa eikä investoinnin kannattavuuslaskelmaa. Tämän vuoksi Vihreät tulee esittämään hankkeen palauttamista valmisteluun.
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 24.–27.11.2025: istuntokatsaus24.11.2025 15:53:16 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimistoTiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 24.–27. marraskuuta mepit äänestävät Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta, metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta ja InvestEU-ohjelman muutoksista. Asialistalla ovat myös muun muassa uudet säännöt lelujen turvallisuuden varmistamiseksi, alaikäisten suojelu verkossa, EU:n arktinen strategia sekä harvinaiset maametallit ja EU:n riippuvuus Kiinasta.
Vihreiden Virta ja Hyrkkö komppaavat kokoomusministereiden somekieltoaloitetta: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on yhteinen tehtävä24.11.2025 15:08:15 EET | Vihreät - De GrönaTiedote

Vihreiden Sofia Virran ja Saara Hyrkön mukaan kokoomusministerien esiin nostama huoli sosiaalisen median vaikutuksista alle 15-vuotiaisiin on aiheellinen ja ansaitsee laajaa poliittista tukea. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole puoluepoliittinen kysymys – se on aikuisten yhteinen vastuu.
Muutos käytäntöön vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden sopimuskauden vaihtuessa24.11.2025 14:18:26 EET | Kela/FPATiedote

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat vuonna 2026, ja uusien sopimusten mukaiset terapiat alkavat 1.1.2027. Vaikka asiakkaan kuntoutuspäätöksessä nimetty palveluntuottaja ei saisi sopimusta uudelle sopimuskaudelle, voi palveluntuottaja halutessaan jatkaa asiakkaan terapiaa asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun asti.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov osallistuu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi – Oranssit päivät -kampanjan virallisena suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb24.11.2025 14:04:01 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaTiedote

Helsingin pormestari Daniel Sazonov osallistuu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2025. Kulkueen järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen kanssa. Oranssit päivät -kampanjan virallisena suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
