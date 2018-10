/// Korjattu tiedote: Siklatalot Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Sikla on kasvava ja vakaalla pohjalla toimiva rakennus- ja talotekniikka-alan konserni – tulevaisuuden rakentaja. Siklatalot Oy on yksi Suomen suurimmista pientalotoimittajista. Siklatilat Oy on puolestaan erikoistunut asunto- ja toimitilatuotannon lisäksi koulujen sekä hoiva- ja päiväkotien rakentamiseen. Siklatec Oy toimittaa talotekniikkaa ja Siklaelementit Oy taloelementtejä molempien yhtiöiden rakennuskohteisiin.