0100100:lta ilmainen merikarttasovellus veneilijöille

0100100 Merellä on jokamiehen palvelu, joka yhdistää ammattimerenkulun käyttämät kartat muuhun dataan.

0100100 tuo markkinoille uuden veneilijöille tarkoitetun mobiilisovelluksen 0100100 Merellä. Ilmaisessa palvelussa ovat mukana Suomen, Ruotsin, Norjan merialueiden ja Vuoksen vesistön merikartat. Niihin on yhdistetty muuta dataa ja ominaisuuksia, kuten mies yli laidan -toiminto (MOB). Sovelluksesta on olemassa iOS ja Android -versiot. iOS-sovelluksessa on mukana myös säätiedot ja mahdollisuus jakaa oma sijainti muun muassa tekstiviestillä, sähköpostilla tai Facebookissa.

Niille, jotka kaipaavat lisää ominaisuuksia, on tarjolla maksullinen 0100100 Merellä Pro1-versio, jossa ovat mukana myös AIS-tiedot, offline-kartat, reittisuunnittelu, kurssi, nopeus pohjan suhteen ja trippimittari. Pro1-versio maksaa 19 euroa.

0100100 Merellä on rakennettu samalle alustalle kuin Eniro-konsernin jo Ruotsissa ja Norjassa julkaistu Eniro På Sjön. Ruotsissa se on käytössä noin 250 000 veneilijällä. ”Eniro På Sjön on osoittautunut menestykseksi. Båtnytt vertaili taannoin merikarttasovelluksia ja valitsi sen vuoden sovellukseksi. Myös Vene-lehti kirjoitti aiheesta pari vuotta sitten ja kyseli, koska tämä palvelu tulee Suomeen. Nyt se tulee!”, Oy Eniro Finland Ab:n toimitusjohtaja Kaj Lindholm sanoo.

0100100 Merellä on tarkoitettu veneilijöiden käyttöön paikan määrittelyyn ja reittien suunnitteluun. Perinteiset navigointimenetelmät kuten paperinen merikartta täytyy matkassa olla mukana edelleen.

”Sovellus tarjoaa helpon tavan selvittää sijainti, tutkia reittiä ja katsoa sääennusteita. Vastaavaa palvelua ei ole Suomessa saatavilla. Ruotsissa ja Norjassa sovelluksessa on myös palveluhakemistomme data mukana. Suomessa tämä on jatkokehityksessä. Tiedot esimerkiksi vierasvenesatamista ja merihuoltoasemista ovat mahdollisesti mukana jo ensi veneilykaudella”, Lindholm sanoo.