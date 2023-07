10 halutuinta kesätyöpaikkaa – tällaiset työnantajat kiinnostavat nuoria

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin datan mukaan tänäkin kesänä on haettu valtavasti kesätyöntekijöitä.

Marras–kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 43 000 kesätyöpaikkailmoitusta – saman verran kuin viime vuonna, mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2021 kesätyöilmoituksia oli samalla jaksolla noin 30 000 ja vuonna 2020 noin 21 000. Kesätyöpaikkoja on vielä enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

”Avoimien työpaikkojen määrä ylipäätään on laskenut tänä vuonna. Mielenkiintoisesti talouden epävarmat näkymät eivät heijastu kesätöihin. Uskoisin tämän johtuvan ensinnäkin siitä, että kesäsijaisille on kova tarve myös vaikeampina aikoina. Ja toisaalta kesätyöntekijän palkkaaminen ei ole työnantajalle yhtä suuri investointi kuin vakituisen tekijän”, pohtii Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

”On hienoa, että niin moni nuori on saanut tänäkin vuonna tämän tärkeän kokemuksen. Kesätyö on monelle ensikosketus työelämään. Ja kun kerran on saanut töitä, työllistyminen on helpompaa jatkossa.”

Kesätöiden kysyntä on kova, sillä tämän jakson kesätyöilmoitukset ovat keränneet Duunitorilla peräti 10 miljoonaa lukukertaa.

Luetuimmat kesätyöilmoitukset 2023

Nämä kesätyöpaikkailmoitukset ovat keränneet tällä kesätyönhakukaudella eniten lukukertoja Duunitorilla:

Ykkössijan napannut Kelan kesätyöilmoitus sai yli 45 000 lukukertaa, mikä on poikkeuksellinen määrä työpaikkailmoitukselle. Myös Valion ja UPM:n ilmoitukset keräsivät yli 40 000 lukukertaa ja kaikki listan ilmoitukset yli 25 000 lukukertaa.

Työnantajista IKEA, Valio, Puuilo ja UPM olivat eniten silmäpareja keränneiden kesätyöllistäjien joukossa myös viime vuonna.

”Suosituimmissa kesätyöpaikoissa nousevat tänäkin vuonna isot ja tunnetut organisaatiot, jotka palkkaavat suuren määrän kesätyöntekijöitä eri puolilla Suomea. Nämä työnantajat ovat usein myös nuorten kuluttajina tuntemia brändejä, kuten Fazer, IKEA tai Valio”, Salonen sanoo.

Tällaiset vahvat brändit nousivat hakijoiden toiveissa myös Duunitorin kesätyökyselyssä. Vastaajia kiinnostivat eniten asiakaspalvelutehtävät, ravintola-ala ja kaupan ala.

DNA haki kesätyöntekijänsä kokonaan ilman CV-rumbaa

Aino Salonen nostaa suosituimpien kesätöiden listalta uuden tulokkaan, joka on myös tunnettu kuluttajabrändi, mutta kerännyt tänä vuonna vielä aiempaa enemmän huomiota.

”DNA kokeili rohkeasti uutta ja haki kaikki noin sata kesätyöntekijäänsä pyytämättä heiltä CV:tä tai perinteistä hakemuskirjettä. DNA hyödynsi tässä Duunitorin työkalua, jossa hakijan täytyy vastata vain muutamaan tarkoin valittuun kysymykseen. Hakeminen käy näin nopeimmillaan viidessä minuutissa – ja kätevästi puhelimella.”

”On arvokasta, että DNA halusi näin helpottaa nuorten urakkaa. Moni kesätyönhakija hakee lukuisia paikkoja eikä valitettavan usein saa edes mitään vastausta. Tällainen moderni lähestymistapa ja hakijaystävällisyysjää varmasti positiivisesti nuorten osaajien mieleen.”

Lue lisää DNA:n kevyemmästä kesätyörekrytoinnista.

Millä aloilla on ollut eniten kesätyöpaikkoja?

Eniten tarjontaa tämän kesän kesätyöilmoituksissa on ollut Duunitorilla näillä aloilla:

Ravintola- ja matkailuala Myynnin ja kaupan ala Sosiaali- ja hoiva-ala Teollisuus ja teknologia Rakennusala

Vielä ehtii napata lyhyen kesätyön

Kesä on jo lähes puolivälissä, mutta yllättävän moni työnantaja etsii edelleen kesätyöntekijöitä.

”Sama trendi jatkuu jo kolmatta vuotta: avoimia kesätyöpaikkoja ilmestyy jo hyvissä ajoin ennen joulua ja toisaalta vielä kesälläkin. Kesätyönhakukausi on siis pidentynyt”, Salonen kertoo.

Duunitorilla on vieläkin runsaasti mahdollisuuksia: yli tuhat avointa kesätyöilmoitusta. Näet reaaliaikaisen tilanteen Duunitorin kesätyösivulta.

”Kesätyö ei välttämättä kestä koko kesää, ja lyhytkin työkokemus voi olla erittäin hyödyllinen. Vielä ei siis kannata heittää kirvestä kaivoon, jos on jäänyt ilman kesätyötä. Viime hetkellä hakijoita on yleensä vähemmän, ja hakuprosessit ovat ketterämpiä ja nopeampia. Moni nuori myös työllistyy kesätyöpaikassaan myös kesän jälkeen kokopäiväisesti, osa-aikaisesti opintojen ohessa tai tulevina kesinä.”

Kaipaatko lisätietoa?

Tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun tai tietoa työmarkkinoista? Ole yhteydessä!