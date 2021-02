10 hengen rajoitus harrastustoiminnassa jatkuu maaliskuun loppuun asti

Kymmenen hengen rajoitus Vaasan kaupungin harrastustoiminnassa jatkuu 31.3. asti. Päätös perustuu Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän 12.2. julkaisemaan suositukseen.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Aiemmin 14.2. asti voimassa ollutta suositusta on jatkettu 31.3.2021 saakka.



− Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ottelut ja turnaukset joudutaan perumaan maaliskuun loppuun asti, pois lukien huippu-urheilun alainen toiminta. Lasten ja nuorten harjoituksissa noudatetaan enintään 10 hengen osallistujamäärää, lisäksi turvaväleistä ja maskien käytöstä pukuhuoneissa on edelleen pidettävä huolta lasten ja nuorten harjoituksissa, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut lähettävät asiakkailleen tilavarauksen perumisilmoituksen TIMMI-varausjärjestelmästä.

− Jotkut sähköpostit eivät ole joukkolähetyksessä saapuneet perille. Omat tilavaraukset voi tarkistaa TIMMIstä, sanoo Lehtonen.

Aikuisten harrastustoiminta tauolla 28.2. asti

Harrastustoiminnasta koronakoordinaatioryhmä korostaa edelleen, että yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on suositeltu keskeytettäväksi. Näin ollen kaikki yli 20-vuotiaiden liikunta- ja urheiluharjoitukset on peruttu ilta- ja viikonloppukäytön osalta Vaasan kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa. Lisäksi Vaasan kansalaisopisto Alman ryhmäopetus on tauolla tai toteutetaan etäopetuksena. Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka, ja ryhmä arvioi tilannetta uudelleen ennen ajanjakson päättymistä.