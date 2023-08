10. Taimipäivä Mustilassa

Taimipäivä Mustilassa on jo vuosikymmenen ajan koonnut kasviharrastajat ja puutarhan ystävät yhteen kasviostosten, luentojen ja opastettujen puistokierrosten pariin. Myyjiä tapahtumaan on tulossa ennätysmäärä kotimaisten tarjoajien lisäksi myös Virosta ja Latviasta. Ammattimaisten kasvattajien ohella tapahtumaan on tulossa paljon yksityisiä myyjiä harvinaisine kasviaarteineen. Mustilan idylliseen tunnelmaan odotetaan menneiden vuosien tapaan lähes tuhatta kasviharrastajaa ja ammattilaista.

Tapahtumapäivän kuumina aiheina on mm. Suomessa menestyvät aprikoosit ja persikat, laajentuva hortensiatarjonta ja kasvien leviämistavat. Teemallisista puistokierroksista vastaavat arboretumin omat ammattilaiset sekä mm. Seppo Vuokko, Tuomas Haltia ja Eija Klaucke.

Kasvihuutokaupan vetäjäksi on lupautunut puutarhaneuvos Aarno Kasvi.

Tapahtuman järjestelyihin osallistuvat myös Mustila Puutarha ja Mustila Viini.

Arboretum Mustila

Arboretum Mustila on niittänyt kansainvälistäkin mainetta paitsi upeana retkikohteena, myös metsätalouden jalostus- ja tutkimuskohteena. Ilmaston lämmetessä yhä eteläisemmät puu- ja pensaslajit ovat osoittautuneet menestyviksi pohjoisilla leveysasteillamme, ja arboretumissa tehdään arvokasta kestävyyskokeilua aiemmin herkiksi koetuille kasvilajeille. Ilmastonmuutos vaikuttaa kestävyyden lisäksi myös kasvitauteihin ja -tuholaisiin. Arboretumissa vaalitaan myös kansainvälisesti merkittäviä kantoja endeemisistä puulajeista, jotka ovat vaarantuneet alkuperäisillä kasvupaikoillaan. Erityisen tunnettu Arboretum Mustila on alppiruusuistaan ja niiden systemaattisesta jalostustyöstään. Kotimaiset alppiruusut ovat alkaneet erinomaisella talvenkestollaan niittää mainetta ympäri maailman, ja niitä kasvatetaan kansainväliseen jakeluun ammattimaisesti Euroopan suurimmilla taimitarhoilla.

Arboretum Mustilan Ystävät ry

AMY ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja rahoittaa Arboretum Mustilan työtä ja toimintaa. Harrastajilla on merkittävä rooli uusien kasvilajikkeiden kokeilussa ja levittämisessä yleiseen käyttöön. AMY ry on saanut jäsenistöönsä suuren osan suomalaisista kasvialan ammattilaisista ja kasviharrastajista. Harrastajien omat kasvatukset, risteytystyö ja kokeiluviljelmät toimivat oivallisena tukena ja kokeilualustana arboretumin omalle työlle. Joskus harrastus voi lähennellä jo hulluutta, mutta Taimipäivä antaa loistavan kuvan siitä, mitä harrastus voi olla parhaimmillaan.