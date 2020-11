10 vuotta jäljittelemätöntä ravintolatunnelmaa

Helsingin Fredrikinkadulla toimiva ravintola Muru täytti 10 vuotta 4. marraskuuta. Juhlan kunniaksi listasimme yhden herkullisen murusen supersuositun ravintolan jokaista toimintavuotta kohden.

1. Rento bistro

Murun perustajat suunnittelivat rentoa pientä bistroa, johon ihmiset voisivat poiketa syömään kuin kaverin keittiöön. Muru vetosi kuitenkin alusta saakka asiakkaisiin niin, että varauskirja oli täynnä monta kuukautta eteenpäin – spontaani pistäytyminen oli hankalaa.

Perustajista Henri Alén, Samuil Angelov ja Timo Linnamäki ovat yhä mukana Murussa.

2. Mummolautaset

Kirpputoreilta ja vanhaintavarainliikkeistä hankittuja viehättäviä vanhoja lautasia on tätä nykyä monessa ravintolassa – koska Muru teki niistä muotia 10 vuotta sitten. Ensimmäiset astiat olivat Alénin puolison kultareunaisia Rörstrandeja.

3. Tryffelirisotto

Murun risotot ovat klassikkoja. Klassisin kaikista on tryffelirisotto, jonka Henri Alén lanseerasi Murun listalle ravintolan alkuaikoina.

4. Vuoden ravintola 2012

Suomen Gastronomien Seura myönsi Vuoden ravintola -tunnustuksen Murulle vuonna 2012.

5. Viiniravintoloiden maailmankärkeä

Muru on ollut vuodesta 2017 asti arvostetun yhdysvaltalaisen Wine Spectator -lehden erinomaisten viiniravintoloiden listalla, kolmitasoisen luokituksen keskimmäisessä Best of Award of Excellence -luokassa, jonka tunnuksena on kaksi viinilasia. Murussa on myös työskennellyt ja vieraillut iso joukko sekä Suomen että koko maailman parhaita sommeliereja.

6. Vuoden tarjoilijat

Suomessa valituista kahdeksasta Vuoden tarjoilijasta peräti viisi on työskennellyt Murun salissa: Saara Alander, Christian Angelov, Taneli Lehtonen, Heidi Martikainen ja Noora Sipilä.

7. Vuoden kokki

Karoliina Narkiniemen luotsaamassa keittiössä häärii muiden muassa Sakari Rautiainen ja Karoliina Jaakola, jotka ovat edenneet Vuoden kokki kilpailun semifinaaliin. Finaalissa Murua on edustanut silloinen keittiömestari Turo Väärti.

8. Monenlaista hyvää

Murulaisilla on aina ollut halu auttaa yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevia, ja he ovat tehneet 10 vuoden aikana hyväntekeväisyyttä yli 100 000 eurolla. Kumppaneita ovat olleet muun muassa Mahdollisuus lapselle -yhdistys, Tukikummit-säätiö ja Lastensairaala.

9. Yrittämisen inspiraatiota

Avautuessaan 10 vuotta sitten Muru oli Suomessa ainutlaatuinen ravintola. Sen jälkeen tänne on auennut kymmeniä omistajavetoisia ravintoloita, joissa tunnelma on bistromainen ja tarjonta fine dining -tasoa. ”Moni lahjakkaampi kaveri on uskaltanut ryhtyä yrittäjäksi, kun mekin olemme tähän pystyneet”, Samuil Angelov naurahtaa.

10. Sinun Muru-illallisesi

Murussa on taikaa, joka voi toteutua vain asiakkaiden kanssa. Murulaiset viettävät juhlavuottaan valmistamalla herkullista ruokaa, valitsemalla ihania viinejä ja palvelemalla juuri Sinua. Teini-ikää lähestyvä Muru kannattaakin kokea ainakin kerran vuodessa