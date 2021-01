11 uudenlaista liikenneturvallisuuskameraa asennettu ja otetaan käyttöön Helsingissä 1. helmikuuta

Helsingin kaupunki on asentanut 11 uudenmallista tutkatoimintoon perustuvaa liikenneturvallisuuskameran tolppaa ympäri kaupunkia, joihin poliisi on asentanut kamerat. Liikenneturvallisuuskamerat otetaan käyttöön 1.2., jolloin poliisi alkaa valvoa kameroilla mm. nopeusrajoitusten ja liikennevalojen noudattamista. Tulevaisuudessa näitä uudenmallisia liikenneturvallisuuskameroita tulee kaupunkikuvaan peräti 70 kappaletta.

Liikenneturvallisuuskameroiden paikat on valittu huolella

Vuoteen 2025 mennessä uudenmallisia tutkatoimintoon perustuvia kameroita tulee Helsingin kaupunkikuvaan 70 kappaletta. Kameroiden asennuksesta ja alustavista sijainneista päätettiin vuonna 2018 kameravalvonnan yleissuunnitelmassa.

Automaattisen kameravalvonnan ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Valvonnalla voidaan vähentää liikenneonnettomuuksia, jotka aiheutuvat ylinopeudesta tai punaista päin ajamisesta. Kameroilla voidaan jatkossa valvoa myös esimerkiksi bussikaistojen väärinkäyttöä, matkapuhelimen ja turvavyön käyttöä ajon aikana.

“Kameroiden paikat on valittu huolella ja perustuvat periaatteisiin, joissa korostuvat onnettomuusmäärät ja koettu turvallisuus, liikennemäärät, nopeusrajoitus ja alueelliset seikat kuten esimerkiksi koulujen läheisyys. Tärkeää on myös, että kohteessa voidaan valvoa mahdollisimman montaa asiaa kerralla.” kertoo tiimipäällikkö Inga Valjakka Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelusta.

Kaupunki vastaa liikenneturvallisuuskameran edellyttämän laitteiston, eli laitekotelon ja pylvään, hankinnasta ja asennuksesta. Itse kamerat ja valvonta kuuluvat poliisille. Kaupunki ja poliisi ovat tehneet tiivistä yhteistyötä liikenneturvallisuuskameroiden sijoittamisperiaatteiden ja yleissuunnitelman laatimisesta lähtien.

”Poliisilla on niin sanotusti nollavisio liikenteessä, mikä tarkoittaa sitä, että kenenkään ei tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä Helsingissä. Uusien kameroiden erityisenä tavoitteena on turvata liikenteen heikoimmassa asemassa olevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kamerat on sijoitettu liikenneturvallisuuden näkökulmasta erinomaisesti lasten kouluteiden varrelle,” toteaa ylikomisario Jari Kaikko Helsingin poliisilaitokselta.

Kamerat otetaan käyttöön 1. helmikuuta

Uudet 11 liikenneturvallisuuskameraa on sijoitettu tasaisesti ympäri Helsinkiä, jotta niiden vaikuttavuus näkyisi koko kaupungin tasolla. Lisäksi Mechelininkadulla on ollut noin vuoden verran toiminnassa kaksi uudenmallista liikenneturvallisuuskameraa.

Kamerat on asennettu seuraaviin paikkoihin:

Mannerheimintien ja Jalavatien risteys

Ruoholahdenkadun ja Hietalahdenkadun risteys

Särkiniementien ja Lauttasaarentien risteys

Mäkelänkadun ja Isonniitynkadun risteys

Kustaa Vaasan tien ja Väinö Auerin kadun risteys

Huopalahdentie 12

Kaupintien ja Näyttelijäntien risteys

Käskynhaltijantie (Patomäenpuiston kohta)

Viikintien ja Hernepellontien risteys

Suutarilantie 30

Meripellontien ja Rusthollarintien risteys

Itäväylän ramppi (Eastonin kohdalla) (maanrakennus tehty, laitteisto asennetaan 2021)

Parhaillaan tutkitaan sopivia paikkoja jo seuraaville kameroille

Kaupungin tavoitteena on asentaa investointimäärärahojen puitteissa keskimäärin 14 uutta tolppaa vuosittain, niin että kaikki asennukset on tehty vuoteen 2025 mennessä.

“Osa tolpista tullaan toteuttamaan myös kadunrakennushankkeiden yhteydessä. Siten kaikki 70 kameravalvontapistettä voivat olla maastossa jo ennen määräaikaa.” täsmentää tiimipäällikkö Inga Valjakka Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelusta.