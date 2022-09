11-vuotiaana syttynyt unelma toteutuu vihdoin – Mikko Liukka edustaa Suomea 24 tunnin ultrajuoksussa EM-kisoissa Veronassa

Juoksua 11-vuotiaasta harrastanut Liukka on kilpaillut kaikilla juoksumatkoilla 100 metrin pikapyrähdyksestä aina 24h-juoksuun asti. Nyt 44-vuotiaana liikunta-alan yrittäjä ja juoksukoulualan uranuurtaja Suomessa kertoo olevansa elämänsä kunnossa.

– Aloin haaveilla ultrajuoksusta ja kehoni kestävyyden testaamisesta jo 25-vuotiaana kuultuani Janne Kankaansyrjän Euroopanhalkijuoksuista ja Jukka Viljasen seikkailujuoksuista, Liukka kertoo.

Liukkaa on aina kiinnostanut se, missä oman kropan kestävyyden rajat kulkevat ja kuinka pitkälle voi päästä omin jaloin.

– Melkoisia seikkailuja tässä onkin sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut mitä erikoisemmissa maisemissa.

Treenissä tärkeää kehon pitäminen ehjänä

Ultrajuoksu itsessään ei ole Liukan mielestä rakettitiedettä. Lähtökohtaisesti ultrajuoksuharjoittelu eroaa juoksuharjoittelusta siten, että kilometrimäärät harjoittelussa ovat isompia.

– Toisaalta treenit eivät saa kuitenkaan olla liian kuormittavia, jotta kroppa pysyy ehjänä. Kropan pitäminen ehjänä alkaakin sitten olla vähän enemmän rakettitiedettä, Liukka toteaa.

– Juoksuharjoittelun lisäksi tarvitaan myös paljon voimaharjoittelua ja liikkuvuustreeniä, viimeksi rasitusvammasta vuonna 2015 kärsinyt Liukka kertoo. Silloin vamma sai hänet innostumaan joogasta.

Tärkeimpänä ultrajuoksijan ominaisuutena Liukka pitää kykyä oppia omista virheistään.

– Omaa toimintaa pitää tarkastella kriittisesti ja hioa kaikkea juoksuun ja huoltoon liittyvää loppuun asti. Uskon vakaasti siihen, että parhaimmat suoritukseni ovat vasta tulossa!

Kilpailusuorituksen synkimpänä hetkenä demonit nousevat kummittelemaan

Kilpailun aikana tunteet voivat vaihdella voimakkaasti. Liukka kertoo itse liukuvansa onnesta syvään epätoivon ja takaisin maailman onnellisimmaksi ihmiseksi muutaman tunnin sisään. Silloin on hyvä muistaa, että tunteet eivät ole todellisia, vaan ainoastaan tapa tulkita maailmaa.

– Lähes poikkeuksetta jokaisessa ultrajuoksukilpailussa joutuu koville ja jossain vaiheessa elämän pahimmat demonit kummittelevat. Toisaalta tunnen myös saavani valtavasti voimaa niiden voittamisesta. Ultrajuoksun tuottaman äärimmäisen endorfiiniryöpyn ansiosta koen olevani radalla onnellisempi kuin missään muualla.

Jaksamiseen auttaa mielikuvien käyttäminen ja hetkessä pysyminen.

– Juoksussa ei kannata miettiä kuin korkeintaa seuraavaa hetkeä. Ulkoistan itseni kehostani, ja pystyn kestämään varsinkin loppupuolella ilmenevää kipua huomattavasti paremmin.

Kilpailusuoritukseen on myös tärkeä löytää optimaalinen juoksuvauhti kisan jokaiseen hetkeen.

– Juoksijana on haastavaa sisäistää se, että vaikka ultrajuoksu olisi kuinka onnistunut, vauhti tulee hiipumaan merkittävästi kohti loppua. Uskon, että arvokisoissa pitäisi olla entistä suurempi palo tehdä kovempaa tulosta. Lähden Veronassa tavoittelemaan 240 kilometrin ennätystulosta, joka on 14 km enemmän kuin nykyinen ennätykseni. Minimitavoitteena on vähintäänkin oma ennätykseni 24h juoksussa.

Ultrajuoksun 24 tunnin EM-kisat käydään Italian Veronassa 17–18.9.2022. Liukan lisäksi Suomea edustavat Tomi Ronkainen, Jari Soikkeli, Kari Ranta, Marianne Mäkinen, Paula Wright sekä Milka Rajala.

Kuka?