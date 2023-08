12 600 maatalouden tai vesiviljelyn harjoittajaa haki sähkö- ja lannoitetukea

Tuki koostui ammattimaisille maanviljelijöille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maksettavasta sähkön kustannustuesta sekä ammattimaisille maanviljelijöille maksettavasta lannoitteiden kustannustuesta.

Yli 90 prosenttia saapuneista hakemuksista hyväksytty

Valtiokonttori on tässä vaiheessa saanut käsiteltyä 93 prosenttia saapuneista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen hakemuksista. Niistä 91 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen. Tukea on maksettu tähän mennessä yhteensä noin 26 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 2060 euroa per yritys. Suurin osa syy hakemusten hylkäämiselle on ollut tukisumman jääminen alle 500 euron vähimmäissumman.

Valtaosa tukea saaneista yrityksistä on Varsinais-Suomesta: tukea on maksettu Varsinais-Suomeen yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen eniten tukea on myönnetty Etelä-Pohjanmaalle (noin 3,5 milj. euroa) ja Pohjois-Pohjanmaalle (noin 2,7 milj. euroa). Vähiten tuensaajia puolestaan on ollut Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.

Tuen hakijat tyytyväisiä Valtiokonttorin palveluun: helppokäyttöinen järjestelmä ja selkeä ohjeistus keränneet kiitosta

Keskeinen periaate tuen toimeenpanossa Valtiokonttorissa on ollut asiakaslähtöisyys. Yhteistyö Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ja ProAgrian kanssa oli keskeinen osa hakemusjärjestelmän suunnittelua ja toteutusta. Tällä tavoin varmistettiin, että järjestelmä on helppokäyttöinen, ohjeistus selkeää ja asiakaspalvelu ystävällistä ja toimivaa. Onnistumisesta kertovat myös asiakaspalautteet, joissa sähköisen asiointipalvelun palautteiden keskiarvo on 9,3/10 ja asiakaspalvelun 9,4/10.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun Valtiokonttori on myöntänyt tukea maataloudelle. Kiitos hyvin onnistuneesta tuesta kuuluukin sekä sitoutuneelle ja innostuneelle Valtiokonttorin henkilöstölle että valmistelussa mukana olleille sidosryhmille, joiden panos on ollut korvaamatonta", toteaa palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista.

Valtiokonttorin onnistuneen tukijärjestelmän ansiosta hakemukset on käsitelty poikkeuksellisen nopeasti, ja keskimäärin hakemukset on ratkaistu vain noin 40 tunnissa. Tämä on tuonut iloa ja helpotusta tuen hakijoille, jotka ovat antaneet palautteessaan erityismainintoja muun muassa Valtiokonttorin nopeasta palvelusta.

Valtiokonttori käsittelee tällä hetkellä jäljellä olevia käsittelemättömiä hakemuksia. Tiedotamme käsittelyn valmistumisesta myöhemmin. Ajantasaista tilannetta voi kuitenkin seurata joka arkipäivä päivittyvältä tilastosivultamme.