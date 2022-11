12-vuotiaan ukrainalaistytön päiväkirja Ette tiedä mitä sota on kertoo pysäyttävän tositarinan sodan syttymisestä ja siltä pakenemisesta

”Sota” on kaikille tuttu sana. Mutta vain harva käsittää, mitä se todella tarkoittaa. Vaikka sotaa kuvailisi kauheaksi ja pelottavaksi, ei silti tiedä, millaista pelkoa se oikeasti aiheuttaa. Niinpä kun sen sitten yhtäkkiä joutuu kohtaamaan, sitä on ihan hukassa, kauhun ja epätoivon kuilussa. Yhtäkkiä sodan tuhovoima katkaisee kaikki omat suunnitelmat. Ennen kuin se osuu omalle kohdalle, ei voi tietää, mitä sota on.

Helmikuun 24. päivän yönä 2022 12-vuotias Jeva Skaletska heräsi huumaavaan räjähdykseen. Autojen varashälyttimet alkoivat ulvoa. Puhelimen chatti täyttyi luokkakavereiden pelokkaista viesteistä.

Oli syttynyt oikea sota, jollaista Jeva ei uskonut koskaan kokevansa.

Jeva alkoi kirjoittaa päiväkirjaa heti sodan ensi hetkinä. Merkinnöissään hän kuvaa käsinkosketeltavasti sodan kauhujen saapumista keskelle tavallista nuoren tytön elämää. Ette tiedä mitä sota on -kirja perustuu Jevan päiväkirjamerkintöihin, joita rytmitetään kansainvälisten medioiden uutisotsikoilla sodan vaiheista ja Jevan ja hänen ystäviensä viestinvaihdolla keskellä kriisiä, jollaista kukaan heistä ei voinut kuvitellakaan joutuvansa kokemaan.

Teoksessa Jeva kertoo hänen ja hänen mumminsa pakomatkasta ensin Hersonista Užhorodiin ja sieltä Unkarin Budapestin kautta uuteen kotimaahansa Irlantiin. Matkaan mahtuu pelkoa ja epätietoisuutta, iloa saadusta avusta sekä kaipuusta Ukrainaan ja normaaliin elämään.

Kustannusosakeyhtiö Otava ohjaa kirjasta saadut tulot Suomen Unicefille Ukrainan lasten hyväksi.

Ette tiedä mitä sota on ilmestyy 1.12.2022, ja se on saatavana myös sähkö- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Usva Kärnä. Kirjan on suomentanut Maria Lyytinen.

