12-vuotiaan Wibettäjän ja Museokortin YouTube-yhteistyö palkittiin vaikuttajamarkkinointitapahtumassa

Vaikuttajamarkkinointiin keskittyvällä PING Festivalilla palkittiin vuoden vaikuttavimpia henkilöitä, kampanjoita ja ilmiöitä. Museokortin ja Wibettäjän yhteistyö voitti sisältö-sarjan.

12-vuotias Wibettäjä eli Vilppu Haverinen otti maaliskuun alussa Museokorttiin yhteyttä. Nuori tubettaja oli päättänyt tehdä videosarjan YouTube-kanavalleen ja tiedusteli mahdollisuutta yhteistyöhön. Museokortti lähti innolla mukaan.

Museotour-sarjassa Wibettäjä vierailee Suomen eri museoissa. Nuoren YouTube-tähden videot ovat saaneet paljon kannustavaa palautetta.

– Olen ehdottanut hieman vastaavaa ideaa museoille jo 20 vuotta sitten, mutta nyt nuori herra toteutti sen oma-aloitteisesti! Wibettäjä ansaitsisi palkinnon vuoden parhaasta museoviestinnällisestä teosta, kehuu museologian professori Janne Vilkuna.

Sarja noteerattiin myös PING Festivalien Vuoden Valinnat -kilpailussa, jossa Wibettäjän ja Museokortin Youtube-yhteistyö voitti sisältö-sarjan viime viikon tiistaina.

Wibettäjä oli silmin nähden ilahtunut voitosta.

– Voitto tuntui ihan mahtavalta! En uskonut meidän voittavan, sillä olen nuori ensikertalainen. Kun nimeni mainitiin voittajana, hymy tuli huulille ja sydän pomppaili.

PING Festivalin sisältö-sarjassa kisasivat Wibettäjän lisäksi myös Valeäiti-bloggaajan podcastsarja sekä Lidl Suomen ja Hermannin YouTube-yhteistyö. PING Festival järjestettiin tänä vuonna toista kertaa.

Museokortti kiittää Vilppu Haverista hienosta yhteistyöstä ja odottaa innokkaasti tulevia Museotour-videoita ja muita projekteja.

Miten nuoret saataisiin kiinnostumaan museoista?

Wibettäjä yrittää muuttaa videoillaan ikätovereidensa mielikuvia museoista.

– Sana museo tunnetaan nuorten keskuudessa yleensä tylsänä paikkana, vaikka näin ei todellakaan ole! Näillä videoilla aion todistaa sen, aktiivinen nuori mies toteaa Youtube-sivullaan.

Nuoret kiinnostavat kohderyhmänä museoita. Mikä 12-vuotiasta nuorta sitten museoissa viehättää?

– Museot ovat kiinnostavia ja niissä oppii uusia tietoja joita voi hyödyntää koulussa. On olemassa monenlaisia museoita, joissakin on museon vanha tuoksu, ei saa koskea mihinkään ja pitää laittaa pussit kenkien päälle. On myös paljon uudenlaisia museoita, joissa saa testata ja tehdä itse. Pidän museoista, joissa on monipuolista tekemistä ja katsomista ja jännittäviä tarinoita, Wibettäjä kertoo.

Tähän mennessä Museotour-jaksoja on julkaistu neljä. Wibettäjä on vieraillut Ateneumissa, Kiasmassa, Suomen kansallismuseossa, Luonnontieteellisessä museossa, Eläintieteellisessä museossa, Kasvitieteellisessä museossa, Vapriikissa, Hiekan taidemuseossa, Tampereen taidemuseossa, Sinebrychoffin taidemuseossa ja Helsingin taidemuseossa. Seuraavaksi nuori museofani suuntaa Turkuun.

– Seuraavissa jaksoissa käydän Aboa Vetus & Ars Novassa, Turun linnassa ja Forum Marinumissa, Wibettäjä paljastaa.

Wibettäjän YouTube-kanava

Museotour osa 1

Museotour osa 2

Museotour osa 3

Museotour osa 4