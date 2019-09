120-vuotias Töölön kirjasto kutsuu kaupunkilaiset juhlimaan

Töölön kirjasto täyttää 120 vuotta torstaina 26.9.2019. Helsingin vanhimman sivukirjaston merkkipäivää juhlitaan koko päivän ajan ja ohjelmaa on luvassa kaiken ikäisille.

Töölön ensimmäinen kirjasto aloitti toimintansa 26. syyskuuta vuonna 1899 huvila Valossa nykyisen Mannerheimintien ja Runeberginkadun kulmassa. Töölön kirjasto ehti toimia yhteensä viidessä eri paikassa Töölön alueella ennen muuttoa nykyiseen rakennukseen vuonna 1970. Aarne Ervin suunnitteleman kirjastorakennuksen lähtökohtia olivat rakennuksen ja sitä ympäröivän puistoluonnon saumaton yhteensovittaminen, kaarevat muodot, vaaleat värit ja valon vaikutus. Uusi kirjasto ei ollut vain kaunis rakennus, vaan alusta alkaen aktiivinen kirjasto täynnä käyttäjiä.

120-vuotias Töölön kirjasto on kaupunkilaisten rakastama Töölön sydän. Kirjasto toimii opiskelu- ja työskentelypaikkana, erilaiset ryhmät kokoontuvat kirjastossa ja tapahtumia järjestetään päivittäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Töölön kirjastossa lapset lukevat lukukoirille, seniorit saavat opastusta tietotekniikassa, 4. kerroksen Terassilla järjestetään konsertteja ja viikoittainen asianajajapäivystys kerää kiinnostuneita jonoksi saakka. Kirjaston ovi käy ahkeraan, sillä Töölö on Helsingin kaupunginkirjaston neljänneksi suosituin toimipiste.

Töölön kirjaston syntymäpäiväjuhlien ohjelmassa on kirjailijavieraita sekä sjungausta, bamlausta ja Töölön alueen historiaa Stadin slangilla. Esillä on asiakkailta kerättyjä muistoja Töölön kirjastosta sekä Signe Branderin Helsinki-valokuvia. Syntymäpäiväkakkukahvit tarjoillaan klo 13 alkaen. Perheen pienimmille järjestetään synttäripuuhailua koko päivän ajan ja juhla huipentuu taikuri Toomas Pitkäsen esitykseen klo 18. Tarkempi juhlaohjelma Töölön kirjaston internetsivuilla. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.