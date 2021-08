12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset alkavat Helsingissä

Jaa

Helsingissä 12–15-vuotiaat lapset ja nuoret saavat koronarokotteen suomenkielissä kouluissa 12. elokuuta ja ruotsinkielisissä kouluissa 17. elokuuta alkaen. 12–15-vuotiaat voivat hakea rokotuksen myös ajanvarauksella rokotuspisteeltä.

Rokotusta tarjotaan kouluilla kaikille 12–15-vuotiaille heidän asuinkunnastaan riippumatta. Myös tehosterokotukset annetaan 8–12 viikon kuluttua kouluilla. Tarkemmasta koulukohtaisesta rokotusaikataulusta tiedotetaan erikseen Wilma-järjestelmässä, kun aikataulut varmistuvat.

Lapset ja nuoret voivat mennä ajanvarauksella rokotukseen myös rokotuspisteelle

12–15–vuotiaat lapset ja nuoret voivat halutessaan mennä ajanvarauksella rokotukseen myös rokotuspisteelle. Tällöin myös tehosterokotus annetaan rokotuspisteellä.

Jos huoltaja haluaa tulla mukaan rokotukseen, rokotus annetaan rokotuspisteellä.

Myös toisella asteella opiskelevat 15 vuotta täyttäneet saavat koronarokotteen ajanvarauksella rokotuspisteellä.

Ajanvaraus rokotuspisteelle aukeaa 12–15 -vuotiaille maanantaina 9. elokuuta. Alaikäinen voi varata ajan itse. Huoltaja voi myös varata ajan alaikäisen puolesta.

Rokotusajan voi varata helpoiten verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300 (arkisin klo 8–18).

Helsingin rokotuspisteet sijaitsevat Jätkäsaaressa, Malmilla, Messukeskuksessa ja Myllypurossa.

Lapset ja nuoret rokotetaan mRNA-rokotteella

Lasten ja nuorten rokotuksissa käytetään Modernan tai Pfizerin rokotteita. Lisätietoa rokotteista on THL:n verkkosivuilla.

12-vuotias ja sitä vanhempi voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Suostumus tehdään tällä lomakkeella.

Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Rokotukset lapsille ja nuorille mahdollisimman vaivattomasti

Noin 450 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa. Toisen rokotteen on saanut tämän mennessä yli 240 000 helsinkiläistä.

”Hienoa, että pääsemme nyt rokottamaan myös kaikkia 12–15-vuotiaita. Rokotamme oppilaita ja opiskelijoita yhdessä kouluterveydenhoitajien kanssa. Pyrimme rokottamaan lapset ja nuoret mahdollisimman nopeassa tahdissa siten, että rokotukset häiritsevät opintojen arkea mahdollisimman vähän. Rokotuksilla turvamme myös sitä, että lapset ja nuoret voivat opiskella normaalisti lähiopetuksessa, lännen terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Carpèn kertoo.

”Rokotuskattavuus ensimmäisen rokotuksen osalta on edennyt hienosti, mutta vielä on kirittävää laajemman väestösuojan saavuttamiseksi. Haluammekin, että rokotteen ottaminen on nuorille mahdollisen helppoa ja vaivatonta. Kun saamme nuortenkin rokotekattavuuden nousemaan, heidän on turvallisempaa tavata toisiaan erilaisissa tapahtumissa ja nuorille tärkeissä tilaisuuksissa", Carpén jatkaa.

Tarkempaa tietoa helsinkiläisten koronarokotuksista saa koronarokotus.hel.fi-sivuilta ja lasten ja nuorten rokotuksista THL:n verkkosivuilta.

Helsingissä suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden lukukausi alkaa 11.8. ja ruotsinkielisten 16.8.

Lisätietoja:

Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Carpén, p. 050 3748387, timo.carpen@hel.fi