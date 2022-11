125 vuotta urheilua – Juha Kanervan kirja kertoo Helsingin IFK:n värikkäästä historiasta ja muuttuvasta kaupungista

Helsingin IFK:n väreissä on urheiltu jo 125 vuotta niinkin erilaisissa lajeissa kuin yleisurheilu, keilailu, pyöräily, nyrkkeily ja golf. Kaikkein tunnetuin IFK on tietysti jalkapallon, jääkiekon ja käsipallon edustusjoukkueistaan, jotka kuuluvat kaikki Suomen menestyneimpiin.

Urheilutoimittaja, tietokirjailija Juha Kanerva on hyödyntänyt ainutkertaisia arkistolähteitä ja haastatteluja ja koonnut seuran tarinan voittoineen, kohtalon- hetkineen ja kiinnostavimpine hahmoineen yksiin kansiin. Stadin IFK, IFK:n stadi on samalla tarina muuttuvasta Helsingistä ja muuttuvasta urheilusta. Silti seuran tärkein arvo – toveruus – on pysynyt toiminnan ytimessä.

Juha Kanerva (s. 1965) on toimittaja ja tietokirjailija, joka tunnetaan Ylen aamun Jälkihiki-ohjelman keskustelijana. Hänen kirjoittamansa Urheilulajien synty valittiin Vuoden urheilukirjaksi 2012.

Stadin IFK, IFK:n stadi vuodesta 1897, nelivärikuvitus, 374 sivua.

Kirja on julkaistu myös ruotsiksi nimellä Alltid IFK. Stadens stolthet sedan 1897 (Schildts & Söderströms 2022).