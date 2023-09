130-vuotias Akateeminen Kirjakauppa vahvistaa johtoryhmäänsä

Toimitusjohtaja Marjo Tuomikoski aloitti Akateemisessa Kirjakaupassa operatiivisena johtajana kesäkuussa 2021 ja toimitusjohtajana tammikuussa 2023. Tuomikoski on pitkän linjan kirja-alan ammattilainen, joka johtaa 130-vuotiasta ketjua suurella intohimolla ja rakkaudella kirjoihin. Hän haaveili jo lapsena työstä Kirjatalossa, ja kun mahdollisuus pari vuotta sitten avautui, hän ei epäröinyt. ”Akateeminen on minulle kirjojen koti: inspiroiva ja iloisten ihmisten kohtaamispaikka ja unelmieni työpaikka”, Tuomikoski kertoo.

Akateemisen edellinen toimitusjohtaja Magnus Brundin toimii nykyisin yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen muut jäsenet ovat Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen sekä talousjohtaja Otto Kajander.

Akateemisen talousjohtajana toimii Åke Wilén, joka on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2020.

Yrityksen myymälätoiminnoista vastaa asiantunteva kaksikko: Kirsi-Marja Wikman ja Katja Roth. Wikman toimii yhtiön Store Operations Managerina ja on tehnyt pitkän työuran kirja-alalla. Hän vastaa erityisesti Tapiolan, Turun ja Tampereen myymälöistä. Helsingin keskustan lippulaivamyymälä Kirjatalon toimintoja vetää myymäläpäällikkö Katja Roth. Rothin vastuulla on varmistaa laadukas asiakaskohtaaminen niin suomeksi ja ruotsiksi kuin muillakin kielillä. Roth siirtyi yhtiöön Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikön tehtävistä toukokuussa 2023. "On ollut ilahduttavaa seurata, että myymälöidemme kävijämäärät ovat selkeässä kasvussa. Erityisesti Helsingin Kirjatalossa on käynyt 24% enemmän asiakkaita verrattuna viime vuoteen", kertoo Katja Roth.

Johtoryhmän uusimpana jäsenenä aloitti syyskuun alussa markkinoinnista ja viestinnästä vastaava CMO Marjut Määttä. Hänen vastuullaan on kehittää Akateemisen markkinointiviestintää, brändiä ja asiakaskokemusta niin kivijalkamyymälöissä kuin digitaalisissa kohtaamispaikoissa. Määttä siirtyi tehtävään Werner Söderström Osakeyhtiöstä.

”Nyt meillä on kasassa vahva, monipuolinen ja kokenut johtoryhmä, jolla yhdessä hallituksen kanssa, on valmius luotsata Akateeminen kohti valoisaa tulevaisuutta”, sanoo toimitusjohtaja Marjo Tuomikoski.

Johtoryhmä lukee juuri nyt näitä kirjoja:

Marjo Tuomikoski: Maritta Lintunen Sata auringonkiertoa

Åke Wilén: Arttu Tuominen Vapahtaja

Katja Roth: Valérie Perrin Vettä kukille

Kirsi-Marja Wikman: Andrei Kurkov Harmaat mehiläiset

Marjut Määttä: Ágota Kristóf Iso vihko





Akateeminen Kirjakauppa on perustettu 1893 ja ollut aina tunnettu loistavasta valikoimastaan ja asiantuntevasta henkilökunnastaan. Akateeminen on sitoutunut lukemiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Akateeminen on kirjojen koti.