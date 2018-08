14. kansainvälinen Alvar Aalto Symposium kokoontuu tällä viikolla Jyväskylässä

Alvar Aalto Symposiumin teemana on tänä vuonna Asumisen uudet ratkaisut kaupunkiympäristöjen muutoksessa. Jyväskylässä 30.−31.8.2018 järjestettävässä tapahtumassa nousevat esiin asumisen ajankohtaiset kysymykset ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Asuntosuunnittelun ja rakentamisen suuria haasteita ovat tällä hetkellä mm. energiankulutuksen pienentäminen, yhdyskuntarakenteiden tiivistäminen, lähiöalueiden rakennuskannan kunnostus- ja muutostyöt sekä muutokset asukkaiden ikärakenteissa. Alvar Aalto Symposiumissa näitä aiheita käsitellään monipuolisesti sekä suunnittelun, tutkimuksen että käytännön rakentamisen näkökulmista.

Symposiumin teema on erityisen ajankohtainen juuri nyt, kun yli puolet maapallon asukkaista elää kaupungeissa ja urbanistoituminen jatkaa kasvuaan. “Kaupungistumisella on valtava vaikutus kaikkiin elämisen ja asumisen osa-alueisiin, mukaan lukien taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Juuri nyt on tärkeää nostaa esiin aiheita ja keskustella siitä, millaisessa ympäristössä haluamme tulevaisuudessa elää ja asua”, sanoo Symposiumin puheenjohtaja, arkkitehti, professori Markku Hedman.

Symposiumissa kuullaan yhdeksäntoista kiinnostavaa puheenvuoroa asumisen ajankohtaisista teemoista, kun kansainväliset asiantuntijat lähestyvät aihetta laaja-alaisista ja monitieteisistä näkökulmista.

Symposiumin puhujat ovat: Elina Alatalo (Suomi), Michael Asgaard Andersen (Tanska), Selina Anttinen (Suomi), Stephen Bates (Englanti), Jaakko Blomberg (Suomi), Mikkel Frost (Tanska), Anne Kaestle (Sveitsi), Antti Lehto (Suomi), Katja Maununaho (Suomi), Elli Mosayebi (Sveitsi), Jussi Murole (Suomi), Ola Nylander (Ruotsi), Sofie Pelsmakers (Belgia/UK/Tanska), Peter Pichler (Italia), Sini Saarimaa (Suomi), Jyrki Tarpio (Suomi), Jeremy Till (Englanti) ja Verena Von Beckerath (Saksa) ja and Anders Tyrrestrup (Norja).

Symposium-ohjelmaan sisältyy kaikille avoin ja maksuton arkkitehti Selina Anttisen luento: Density, Diversity and Context. Studies in Urban Housing (Tutkielmia tiivistyvästä kaupungista) Jyväskylän yliopiston päärakennuksella 30.8.2018 klo 16.15. Luennon jälkeen julkistetaan Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailun tulokset.



Symposiumin teemaa jatkaa Alvar Aalto -museossa, Jyväskylässä 16.9.2018 saakka esillä oleva näyttely Asuntomme probleemina. Alvar Aallon asuntoarkkitehtuuria.

Lisätietoa Asuntoreformi 2018 -kilpailusta: www.asuntoreformi2018.fi

Tapahtuman järjestää Alvar Aalto -akatemia / Alvar Aalto -säätiö yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Suomen Akatemian ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Alvar Aalto Symposium on joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuuriseminaari, jonka tavoitteena on herättää keskustelua modernin arkkitehtuurin taiteellisista, yhteiskunnallisista ja teknisistä haasteista sekä uusista innovaatioista.