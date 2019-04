15 museota finaalissa — katso oman alueesi kohteet ja äänestä suosikkiasi

Museokävijät pääsevät valitsemaan 15 finalistista Museokortin erikoispalkinnon voittajan. Palkinnon saa asiakaskokemuksessa ansioitunut museo ja se luovutetaan voittajamuseolle Museogaalassa Tampereella toukokuussa.

Asiakkaat voivat äänestää omia museosuosikkejaan tiistaihin 9. huhtikuuta saakka. Museokortin erikoispalkinto 2019 myönnetään asiakaskokemuksessa ansioituneelle Museokortti-museolle.

Finalistit ovat valikoituneet niiden museoiden joukosta, jotka ovat vuoden 2018 aikana saaneet innostettua kävijöitään museoiden kanta-asiakkaiksi: myyneet Museokortteja suhteessa kävijämääriinsä parhaiten.

- Onnea finalistimuseoille ja lämmin kiitos hienosta verkostotyöstä, kiittelee Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Voit antaa äänesi 1–3 museolle, joissa olet vieraillut ja saanut erityisen hyvää asiakaspalvelua – museovierailun jälkeen jäi olo, että olisit viihtynyt pidempäänkin!

Museokortin erikoispalkinnon saaja julkistetaan Museogaalassa Tampereella torstaina 16. toukokuuta. Tapahtuma on osa kevään tärkeintä museotapahtumaa, Valtakunnallisia museopäiviä, jotka järjestetään Tampereella 15.–17. toukokuuta. Museogaalassa palkitaan myös asiantuntijaraadin valitsema Vuoden museo ja vuoden museoviestintäteko.

Nämä museot ovat finaalissa

Kanta-Häme

Forssan museo, Forssa



Forssan museo on osa Kehräämöaluetta, joka on kokonaisuus 1800-luvun tehdasarkkitehtuuria, puistoa, jokinäkymiä ja kulttuuria. Forssan museossa pääset tutustumaan, kuinka Forssan Kehräämöstä sai alkunsa tehdaskylä, josta kasvoi kauppala ja myöhemmin kankaiden ja betonin kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Museo Skogster, Hämeenlinna



Hämeenlinnan kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallinen maakuntamuseo, jonka tehtävänä on tallentaa, tutkia ja esitellä Kanta-Hämeen kulttuuriperintöä. Museo Skogster on Hämeenlinnan kaupunginmuseon päänäyttelytila. Museon Ooh, Hämeenlinna! -perusnäyttelyssä hauskojen ja kantaaottavien skuuppien takaa paljastuu tarujakin ihmeellisempiä totuuksia Hämeenlinnasta.

Museo Skogsterin yläkerrassa on laajempi vaihtuvien näyttelyiden tila. Vuoden 2019 päänäyttelyssä Henkimaailman juttuja käsitellään yliluonnollisina pidettyjä ilmiöitä.





Keski-Suomi

Jyväkylän taidemuseo, Jyväskylä

Jyväskylän taidemuseo on Keski-Suomen aluetaidemuseo, jossa pääsee ihailemaan paikallista taidetta, mutta ohjelmistoon kuuluvat myös kotimaisten sekä kansainvälisten taiteilijoiden näyttelyt. Taidemuseon näyttelytarjonnan pääpaino on nykytaiteen kiehtovissa ilmiöissä.

Jyväskylän taidemuseossa vieraillessa tutustut erityisesti keskisuomalaiseen kuvataiteeseen, suomalaiseen ja kansainväliseen taidegrafiikkaan ja -valokuvaan sekä kokoelmia täydentäviin koti- ja ulkomaiseen taiteeseen.

Suomen käsityön museo, Jyväskylä

Suomen käsityön museo on nimensä mukaisesti käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo. Suomen käsityömuseossa on esillä suomalaisen käsityön historiaa 200 vuoden ajalta.

Museon perusnäyttelyihin kuuluvat Käsityössä elämän tuntu, Komeasti juhlaan sekä Aikamatka käsityöhön -näyttelyt. Tässä valtakunnallisessa erikoismuseossa pääset aikamatkalle käsityön eri ilmiöihin!

Kymenlaakso

Poikilo-museot, Kouvola

Poikilo-museot koostuvat Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, KOUTA-galleriasta, Kino-Poikilosta ja Poikilo-galleriasta. Erkki Valovirran suunnittelemaa Kouvola-taloa pidetään yhtenä Suomen kauneimmista postmodernistisista rakennuksista.

Kouvolan taidemuseo on monessa tasossa ja korkeudessa polveileva yllätyksellinen ja kaunis tila. Taidemuseo Poikilossa esitellään pääasiassa oman aikamme taidetta. Tarjolla on vuosittain kolme näyttelyä. Kouvolan kaupunginmuseon näyttelyt puolestaan kertovat vaihtuvin teemoin Kouvolan alueen monipuolisesta historiasta.

Pirkanmaa

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Sastamala

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi on kirjan kulttuurihistoriaan erikoistunut museo, joka tarjoaa hauskoja elämyksiä kaikenikäisille kirjanystäville.

Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan inkunaabelista e-kirjaan. Kirjaa lähestytään näyttelyssä sekä esineenä että ilmiönä. Keskiöön nostetaan ihmiset, joiden kautta tarkastellaan kirjojen tuotantoa, välitystä ja vastaanottoa ennen ja nyt.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuu

Pohjois-Karjalan museo Hilman Matkalla Karjalassa -perusnäyttelyssä esitellään laajasti Karjalan historiaa ja rikasta suullista perinnettä sekä Sortavalassa toimineen Laatokan Karjalan museon esineistöä. Museossa on 2–5 vaihtuvaa näyttelyitä vuosittain. Valokuva-arkiston erikoisuus on laaja kokoelma Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan alueen kuvia.

Päijät-Häme

Lahden historiallinen museo, Lahti

Lahden historiallinen museo on Lahden kaupungin kulttuurihistoriallinen museo ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo, joka on perustettu vuonna 1924. Museon näyttelyt ovat esillä entisessä Lahden kartanon päärakennuksessa.

Museosta löytyy mm. Lahden historiaa esittelevä pienoismallisali, antiikkia ja keramiikkaa 1400-1800-luvuilta sekä asehuone, jonka kokoelma kuvaa Hämeessä sotaväellä, suojeluskuntajärjestöllä ja viranomaisilla käytössä ollutta kalustoa. Esillä on myös hopeakokoelma 1700– ja 1800–lukujen hopeaesineistä.

Lahden historiallinen museo on toistaiseksi suljettu 2.9.2018 alkaneen remontin vuoksi.

Lahden taidemuseo, Lahti

Vuonna 1950 perustettu Lahden taidemuseo on toiminut vuodesta 1980 lähtien Päijät-Hämeen aluetaidemuseona. Lahden taidemuseon painotus on kotimaisessa taiteessa 1950-luvulta alkaen. Taidemuseossa järjestetään vaihtuvia kansainvälisiä ja kotimaisia näyttelyitä, joissa on esillä vanhaa ja uutta taidetta sekä graafista muotoilua.

Lahden taidemuseo suuntaa kohti uusia tiloja, ja on siksi toistaiseksi suljettu. Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD avautuu Malski-keskukseen näyttelyiden valmistuttua.

Satakunta

Rauman museo, Vanha Raatihuone, Rauma

Vuonna 1776 valmistuneessa Vanhassa Raatihuoneessa voi vierailla vaihtuvissa näyttelyissä, tutustua Rauman pitsiin ja tehdä ostoksia museokauppa Kistupuadissa

Raatihuoneen alakerrassa on raumalaisesta nyplätystä pitsistä kertova perusnäyttely, sekä muutaman vuoden välein vaihtuva raumalaisesta mestarinyplääjästä kertova erikoisnäyttely.

Satakunnan museo, Pori

Satakunnan museoon vuonna 1888 perustettu historiallinen museo. Museon näyttelyt esittelevät Porin ja Satakunnan historiaa, ja museon kokoelmiin kuuluu kansatieteellistä ja kulttuurihistoriallista esineistöä, arkeologisia löytöjä, taideteoksia sekä raha- ja mitalikokoelmat. Elon merkkejä -perusnäyttely kertoo menneiden ja nykyistenkin sukupolvien Satakunnasta, seudun elämästä, ilmiöistä ja persoonista.

Maakuntamuseona Satakunnan Museo huolehtii siitä, että satakuntalainen kulttuuriperintö säilyy myös tuleville sukupolville.

Uusimaa

Ateneumin taidemuseo, Helsinki

Suomen tunnetuin taidemuseo, Ateneum, kätkee sisäänsä Suomen taiteen tarinan. Ateneumin kuvat ovat iskostuneet suomalaisten yhteiseen muistiin: rakastetut kokoelmat kattavat aikakauden 1800-luvulta moderniin.

Suomen taiteen tarina -perusnäyttely on Ateneumin kokoelmien juhlaa. Näyttely johdattaa kävijän läpi Suomen taiteen kehityskulun vuodesta 1809 aina 1970-luvulle asti. Ateneumin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa yhdessä nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon kanssa.

Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkää

Hyvinkään taidemuseon vaihtuvissa näyttelyissä esitellään koti- ja ulkomaista nykytaidetta ja taidehistoriaa. Museolla on pysyvästi esillä Helene Schjerfbeck -huone.

Hyvinkään taidemuseo pyrkii toimimaan keskuksena, joka tarjoaa paitsi tietoa ja elämyksiä visuaalisesta kulttuurista, myös keskustelufoorumin kulttuurin ajankohtaisille ilmiöille. Näyttelyihin liittyy konsertteja, työpajoja ja taidekasvatusohjelmia, joita toteutetaan yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Lohjan museo, Lohja

Lohjan Museo toimii keskiaikaisen kirkon läheisyydessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Iso-Pappilan alueella. Puistomaisen pihapiirin 11 rakennuksessa on esillä museon perusnäyttelyitä, jotka kertovat eri yhteiskuntaluokkien asumisesta ja elämästä Lohjan seudulla.

Suomen vanhimman maalaiskoulutalo Pedagogioon on valmistunut uusittu perusnäyttely Kotikaupunkimme Lohja.

Näyttelykeskus WeeGee, Espoo

Näyttelykeskus WeeGee on monipuolinen museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus, jossa on neljä museota saman katon alla: EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Espoon kaupunginmuseo KAMU, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä sekä Suomen Kellomuseo.

WeeGeen takapihalla on myös arkkitehti Matti Suurosen suunnittelema Futuro-talo, joka on avoinna yleisölle toukokuusta syyskuuhun.