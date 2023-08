15 suomalaisyritystä selvittää omia luontovaikutuksiaan uudessa koulutusohjelmassa

Maailman haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan naisten ja tyttöjen tekemiä innovaatioita 8.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä asemassa kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii kaikkien sukupuolten osaamista, eikä maailmalla ole varaa jättää naisten osaamista ja asiantuntijuutta huomioimatta. Tänään maaliskuun 8. päivänä pörssit avautuvat kellon soitolla kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Tämän vuoden naistenpäivän teemana on ”DigitALL: Innovation and Technology for Women’s Empowerment”. Suomessa ”Ring the Bell for Gender Equality” tilaisuuden järjestävät UN Global Compact Suomi, UN Women Suomi ja Nasdaq Helsinki.