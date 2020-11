Suomen suosituimmat hyvinvointivaikuttajat avaavat omaa matkaansa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Mikä antaa elämälle merkityksen? Miten hyvinvointia voi lisätä? Miten uskoa itseensä niinä hetkinä, kun kukaan muu ei usko?

”En elänyt elämää, jota haluan elää.”

Moni kuvittelee että vaikuttajien ja bloggaajien elämä on täydellistä. Ulkokultainen vaikutelma tulee helposti sosiaalisen median välittämänä. Useiden hyvinvointivaikuttajien taustalta löytyy kuitenkin kipeitä muutoksia ja vaikeuksia, jotka ovat sysänneet hyvinvoinnin tielle.

Johanna Tolppolan uutuuskirja 15 tarinaa hyvinvoinnista (Viisas Elämä) johdattaa lukijan matkalle itseensä. Teos kerää yhteen suosituimpien suomalaisten somevaikuttajien henkilökohtaisia tarinoita elämästä, rohkeudesta ja onnellisuudesta. Oman tarinansa kertovat muun muassa Sara Vanninen, Rosanna Kulju, Johannes Laine, Anni Vallius, Marjaana Lehtinen ja Monna Pursiainen.



Vaikuttajat puhuvat käännekohdista, jotka ovat muuttaneet heidän käsityksensä hyvinvoinnista. Tarinoista selviää käytännölliset keinot hallita elämän kaaoskohtia sekä vinkit, miten tarkastella ongelmia ratkaisukeskeisesti.



Kirjan kirjoittaja Johanna Tolppola on markkinoinnin moniosaaja,vaikuttaja ja johtotehtävissä toimiva uraäiti, joka kannustaa kaikkia hyvinvoinnin tielle. Hän kirjoittaa myös nimeään kantavaa blogia ja pyörittää sivutyönään somevaikuttajien kouluttamiseen erikoistunutta mediataloa. Tolppolan motto on ”Kaikki on mahdollista”, mikä kuvastaa hyvin häntä itseään.