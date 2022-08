155-vuotias Diakonissalaitos kutsuu värikkääseen Korttelijuhlaan

Diakonissalaitoksen historiaa henkivään punatiilikortteliin levittäytyy iloinen kirjo tekemistä, musiikkia, teatteria, uutta ja vanhaa. Bändien lisäksi paikalla on esimerkiksi Kansallisteatterin kiertuenäyttämön klovnitrio, kirpputori, Elävä kirjasto, yhteislaulua, historiakierroksia, gregoriaanisen laulun opetusta, ruokaa ja kakkukahvit. Juhlassa kuullaan myös 155-vuotisjuhlien kynnyksellä valmistunut hoito- ja ohjaustyön arjesta kertova kappale, jonka sävellys ja sanoitus on kokonaan konsernin työntekijöiden käsialaa.

”Neljättä kertaa järjestettävä Korttelijuhla on avoin, äänekäs ja iloinen kansanjuhla. Päivä on täynnä erilaisia ihmisiä ja elämää, kuten Diakonissalaitoskin”, sanoo toimitusjohtaja Olli Holmström.

Pienenä kulkutautisairaalana ja nuorten naisten kouluttajana Helsingissä aloittanut Diakonissalaitos on tänä päivänä valtakunnallinen ja vaikuttava yhteiskunnallinen säätiökonserni, jolla on 2700 työntekijää. Ajan muuttuessa myös toiminta on muuttunut, mutta ydin on pysynyt samana: kaiken työn keskiössä ovat edelleen ihmisarvo ja lähimmäisenrakkaus.

Vuosi 2022 on paitsi Diakonissalaitoksen juhlavuosi, myös suomalaisen diakonian 150-vuotisjuhlavuosi. Diakonian tehtävä on kautta aikain ollut varmistaa tuki haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Tänä päivänä diakonian tehtävä on myös edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja rauhaa. Diakonissalaitoksen diakoninen tavoite on rakentaa vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat.

”Meillä on vankat juuret historiassa, mutta uudistaminen ja uudistuminen on aina ollut tärkeä osa perimäämme. Kuljemme edelleen vahvasti perustajamme Aurora Karamzinin jalanjäljissä. Meillä tehdään työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Eriarvoisuuden ja eripuran lisääntyessä on yhä tärkeämpää muistaa olennainen: ihmisyys”, Holmström muistuttaa.

Diakonissalaitoksen 155-vuotista taivalta juhlistava Korttelijuhla on ihmisten juhla. Lämpimästi tervetuloa!

Korttelijuhla

Aika: torstaina 25.8. klo 13–17

Paikka: Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Ohjelma: https://www.hdl.fi/korttelijuhla