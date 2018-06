16 hanketta jatkokehittelyyn harrastamisen ja liikkumisen Ideahausta

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan maaliskuussa avatun, harrastamisen ja liikkumisen lisäämiseen tähtäävän ideahaun ensimmäinen vaihe on päättynyt. Jatkokehittelyyn ja lopulliseen avustuhakuun lähtee valmistautumaan 16 hankekokonaisuutta. Ehdotuksia saapui määräpäivään mennessä kaiken kaikkiaan 96 kpl.

Jatkoon päässeet hankekokonaisuudet edustavat laajasti nuorisoa, liikuntaa ja kulttuuria ja vastaavat hakukriteereihin monipuolisesti. Hakukriteereissä korostettiin, että jatkoon pääsevien hankkeiden tulee tarjota jotain uutta harrastamisen tai liikkumisen kentälle, eikä idea saa edustaa hakijatahojen nykyistä toimintaa. Lisäksi hankeideoiden toiminnan tulisi syntyä yhteistyössä muiden yhteisöjen tai toimijoiden kanssa.

Osa hankeideoista sisälsi samansuuntaisia tavoitteita ja luontevia yhteyksiä toisiinsa. Tämän vuoksi ideat arvioineet toimialapäällikkö Tommi Laitio ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanuusyksiköt edellyttävät, että osa jatkoon päässeistä hankkeista yhdistää voimansa, jotta ideat kasvavat täyteen mittaansa myös tavoittavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Mikäli yhteistä hankekokonaisuutta ei ehdotettujen hankkeiden välille synny, raukeaa jatkopaikka näiden osalta.

Jatkokehittelyyn ja ideahaun toiseen vaiheeseen valitut hankekokokonaisuudet ovat

Lähiökoutsi

Barreto Helsinki ry

Konstpaletten (arbetsnamn/työnimi)

Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f.

Skeittikontti ja Concrete Jam

Helride Collective ry Concrete Jam ry (yhdistetty hanke)

4H-kerho 2.0

Helsingin 4H-yhdistys ry

Autisminkirjon nuoret osallisiksi harrastuksista 2019-2021, ADHD ja liikunta - mainio yhdistelmä! Kehittämishanke helsinkiläisten liikuntaseurojen osaamisen tueksi sekä (HERO): Hobbymatch -palvelukanava - opi omalla tavallasi

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Kuntoutussäätiö ja Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (yhdistetty hanke)

Klubipallo: Matalan kynnyksen jalkapalloa ammattikouluopiskelijoille

Helsingin Jalkapalloklubi ry

Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan

Intomieliset ry / Arja Tiili Dance Company

Kokemusjakamo - vapaan taiteen ja kulttuurin fasilitointi sekä Liikkuen Lapinlahden Lähteellä

Lapinlahden kulttuuritoimi ry ja Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry - Pro Lappviken förening för mental hälsa rf (yhdistetty hanke)

Luontosovellus kännykkään

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Harrastusverkosto tytöille ja muunsukupuolisille

Oranssi ry

130 km Stadin rantaa siistiksi (työnimi)

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry

Nuoret tulevaisuuden kulttuurin osaajina ja osallistujina sekä Sateenkaarisirkus

Rock Cirkus ry ja Sirkus Magenta ry (yhdistetty hanke)

Starttimylly

Teatterimuseo

Koko kylä harrastaa – nuorempiaan kasvattaa ja Sports and recreation for the community

Helsingin Vesaisten piiri ry ja Agencia Latin -yhdistys ry (yhdistetty hanke)

Good Move! -kaupunkikulttuurihanke

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry

Helsinki Rephotography

Wikimedia Suomi ry

”Avustushaun tavoite on löytää uusia tapoja saada ihmisiä liikkeelle ja uusien harrastusten pariin. Olemme iloisesti yllättyneitä, kuinka monimuotoisia ehdotuksia ideahaku tuotti. Seuraavaksi tarjoamme toiselle kierrokselle valituille hakijoille palvelumuotoilijoiden apua kohderyhmän ymmärtämiseen ja ensimmäisen kokeilun toteuttamiseen", toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Asiantuntija-arvioinnin lisäksi myös kaupunkilaiset kutsuttiin mukaan kannattamaan parhaita ideoita. Kaupunkilaiset peukuttivat suosikki-ideaansa osallistu.hel.fi-palvelussa 27.4.–14.5.

Jokainen hakijataho tulee myös saamaan hankeideaansa koskevan erillisen toimialajohtajan tekemän päätöksen.



Toinen hakukierros on rajattu ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon valituille hankkeille ja sulkeutuu 16.9.2018. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää lokakuussa hankkeet, joille avustus kohdennetaan.

Jatkokehittämiseen valituille hankekokonaisuuksille järjestetään infotilaisuus 18.6. klo 17.30.