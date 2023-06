16 kilometrin opastettu maastopyöräreitti keskellä Keskuspuistoa

Maastopyöräreitti on tarkoitettu vain maastopyörille, mutta siellä voi lisäksi myös kävellä tai juosta. Joka tapauksessa reitillä vauhti kannattaa sovittaa omaa osaamista vastaavaksi, sillä reitillä on kiviä, juurakoita ja kapeita, näkyvyydeltään rajallisia kohtia.

Keskuspuisto on suosittu ulkoilukohde, joten myös maastopyöräillessä tulee ottaa muut ulkoilijat huomioon.Osa maastopyöräreitistä kulkeekin yleisillä ulkoilureiteillä ja osittain reitti risteää muiden ulkoilureittien kanssa. Risteyskohdat onkin merkitty puisilla paaluilla ja punaisella reittimerkillä.

−Maastopyöräreitillä kaiken a ja o on tuntea omat taidot, muiden ulkoilijoiden huomioon ottaminen ja se että tietysti pitää ajaessa valtavan hauskaa. Haluamme tarjota Keskuspuistossa mahdollisuuksia paitsi perinteisille ulkoilumuodoille, mutta myös suosiotaan kasvattaville uusille lajeille, kuten juuri maastopyöräilylle, kertoo Helsingin liikuntapalveluiden erityissuunnittelija Minttu Perttula.

−Keskuspuiston uusi maastopyöräreitti on vastaus monen toiveeseen ja se on suunniteltu maastopyöräilyn asiantuntijoita kuunnellen. Hyvin rakennettu ja opastettu reitti on myös paras tae sille, että ympäröivä luonto säilyy. Keskuspuiston ainutlaatuisuus on ulkoilijoiden ja luonnon rinnakkaiselo, maalailee puolestaan maastopyöräreitin rakennuttamisesta vastanneen Helsingin kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen.

Maastopyöräreitti on vuosittain käytettävissätoukokuun alusta marraskuun loppuun, ja reitin kunnossapidosta vastaa Helsingin liikuntapalvelut. Maastopyöräreitillä ei ole talvikunnossapitoa, sillä reitti risteää osittain hiihtolatureittien kanssa.

Keskuspuiston maastopyöräreitti kartalla: https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/72558

Keskuspuiston maastopyöräreitin GPX-jäljen voi ladata omaan älylaitteeseen. GPX-jälki ei ole mittatarkka, vaan se osoittaa reitin sijainnin maastossa suuntaa antavasti. Sitä on syytä tarkastella maastossa olevan opastuksen tuella. Keskuspuiston maastopyöräreitin GPX-jälki (tiedostomuoto gpx)

Maastopyöräreitin kuvaus ja pyöräilyetiketti

Keskuspuiston maastopyöräreitti on ajotaidolliselta vaativuusluokaltaan keskivaativa. Suurin osa reitistä on metsänpohjalla olevaa polku-uraa. Muutamissa kohdissa reitillä on vaativia kallioisia ja kivikkoisia ylä- ja alamäkiä, joihin on asennettu varoitusmerkit ja joissa pyörää voi taluttaa. Myös polku-uralla oleva kivikko ja puiden juuret lisäävät reitin vaativuutta.

Reitillä ajetaan omalla vastuulla. Vaativilla reittiosuuksilla ajettaessa on noudatettava varovaisuutta, samoin kuin kohtaamisissa muiden ulkoilijoiden kanssa. Lähestyttäessä muita kulkijoita on kohteliasta käyttää kelloa tai ääntä.

Muiden ulkoilureittien risteyskohdista on ennakkovaroitusmerkit ja niihin tultaessa tulee hidastaa ajonopeutta. Erityisesti ratsastusreitin risteyksissä on oltava varovainen. Jos vahinkoja sattuu, jokaisella on velvollisuus auttaa loukkaantunutta.

Reitin kosteimpia maastonkohtia on vahvistettu soralla ja ojien yli on tehty puisia siltauksia. Haltialanmetsän luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittua ainoastaan merkityillä reiteillä. Myös muualla Keskuspuiston alueella reitillä pysymistä suositellaan luonnon kulumisen välttämiseksi. Kosteikkojen kiertämistä ja lukkojarrutuksia tulee välttää reitillä. Roskaaminen ei kuulu Keskuspuiston luontoon.

Tutustu myös Suomen ladun maastopyöräetikettiin (linkki) https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/ohjeet-ja-etiketit/maastopyorailijan-etiketti.html