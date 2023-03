17-vuotias lukiolainen perusti yrityksen joka kilpailuttaa aurinkopaneelit ensimmäisenä Suomessa

Idea ainutlaatuisesta kilpailutuspalvelusta syntyi

Yrityksiä etsiessään Jerko pohti, kuinka kätevää olisi laittaa suoraan kaikille aurinkopaneeleja tarjoaville yrityksille yksi yhteinen tarjouspyyntö. Selatessaan eri verkkosivuja Jerko huomasi, että selkeästi tällaista palvelua ei vielä ole.

”Aurinkopaneelit” on 400% haetumpi hakusana kuin ”autohuolto”

Jerko tutustui aiheeseen hieman paremmin ja huomasi, kuinka suosittuja hakusanoja ovat ”aurinkopaneelit” ja siihen liittyvät muut termit ja vaikka erilaisia kilpailutuspalveluja jo netissä löytyi, niin ainoastaan aurinkopaneeleihin keskittyvää palvelua ei vielä ollut.

Solle.fi aurinkopaneelien kilpailutuspalvelu avasi marraskuussa 2022 ja on heti alusta asti osoittanut kiinnostavuutensa

Marraskuussa -22 sivusto avattiin ja mukaan haettiin testikäyttäjiä aurinkopaneeleja asentavista yrityksistä. Sollea on pystytty kehittämään todella hyvin yrityksiltä kerätyn avoimen palautteen pohjalta, ja tarjouspyyntökaavake on laadittu yhdessä yritysten kanssa, jolloin lomakkeella on jo valmiiksi perustiedot, joita jokainen aurinkopaneleeja tarjoava yritys tarvitsee tarjouksen tekemiseen.

Solle on myös saanut paljon kiitosta mukana olevilta yrityksiltä sekä kilpailuttaneilta kuluttajilta

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan alalle on jo pidemmän aikaa toivottu Sollen kaltaista yritystä, joka toimii kuluttajan ja yrityksen välissä ja luo näin luotettavan yhteyden asentavan yrityksen ja kuluttajan välillä. Yrityksiltä saadun palautteen mukaan aurinkopaneelien asennus oli varsinkin kesällä -22 ”melkoinen villi länsi, kun aurinkopaneelihuumaan valitettavasti ilmaantui asennusyrityksiä, joilla ei ollut välttämättä edes lupia, kertoo eräs palvelussa mukana oleva yritys.”

Sollen kaltainen luotettava toimija tähän väliin on siis enemmän kuin tervetullut ja odotettu.

Jokainen palvelussa oleva yritys on varmistettu, että yritys toimii hyvää asennustapaa noudattaen sekä kuuluu Tukesin sähkörekisteriin ja luvat on kunnossa. Kilpailuttava kuluttaja voi myös tutustua yrityksen profiilin sekä katsoa muiden yrityksen arvosteluja.

”Sollen kautta tuli nopeasti kiinnostavia tarjouspyyntöjä, joista valitsin meille sopivimman. Emme valinneet halvinta vaan parhaimman. Valintaa helpotti se, että tekijäyritys sijaitsi lähellä Ylöjärvellä. -Liisa, Siivikkala

Mikä Solle.fi?

Sivustolla kuluttaja pystyy yhdellä tarjouspyynnöllä kilpailuttamaan omalla alueellaan aurinkopaneeleja tarjoavat yritykset.

Solle tarjoaa sivustolla sekä somessa ajankohtaista luotettavaa tietoa aurinkopaneeleista ja niiden asennuksesta

Asiantuntijan konsultointia ennen aurinkopaneelihankintaa

Perustajana Jerko Suodenjoki, 17-vuotias lukiolainen





”Aurinkoenergian kasvava merkitys maailmassa on kiistaton. Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen kiihtyessä on entistä tärkeämpää löytää kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiamuotoja.”

-Jerko Suodenjoki

Lisätietojen antajat:

Jerko Suodenjoki

040 815 7614

jerko@solle.fi

Tarko Suodenjoki

045 662 3555

tarko@solle.fi