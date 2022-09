1920-luvun muuttuva, nokinen ja merentuoksuinen Helsinki herää henkiin tummasävyisessä romaanissa

Nyt olisi kuulunut Olavinkin näyttää arpi, mutta ei siinä ollut näytettävää. Sellaisia oli kaikilla. Sodassa olleiden kallo oli sisältä arpien kirjoma. Eikä hän ollut edes ollut niillä Euroopan valtavilla mutakentillä, pelkällä suomalaisella pellolla vain.

Olavi on tuomittu avioeroon, ja he voisivat rakentaa tulevaisuuttaan Saimin kanssa, mutta syyllisyys menneistä teoista vetää häntä pinnan alle. Saimi on tukenut veljensä Toivon ravintolaunelmaa, vaikka usko alkaa hiipua. Kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus myymälänhoitajan paikkaan asusteliikkeessä, hänen pitäisi ratkaista elämänsä suunta.

"Saimi on hukannut itsensä toisten ihmisten toiveisiin ja odotuksiin. Hän joutuu raivaamaan niitä ympäriltään nähdäkseen, mitä itse haluaa. Sen myötä alkaa löytyä uudelleen myös hänelle tärkeä asia, laulu. Onnellisia, kaiken ratkaisevia loppuja ei kuitenkaan ole. Mukana on aina uhkaa ja ehkiä", Niina Niskanen kuvailee.

Niina Niskanen on helsinkiläinen kirjailija ja pelisuunnittelija. Päivätyönään hän viestii tieteestä. Rihkama on hänen kolmas romaaninsa.

Niina Niskanen: Rihkama

272 sivua

myös äänikirjana, lukija Talvikki Eerola