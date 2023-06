1KOMMA5° hankkii tanskalaisen Viasolin ja ottaa Pohjoismaiden johtavan aseman omakotitalojen älykkäissä energiaratkaisuissa, tavoitteenaan lähes 2 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023

Helsinki, 15.6.2023 - 1KOMMA5°, Euroopan nopeimmin kasvava vihreän energian cleantech-yritys, jatkaa yritysostostrategiaansa ja tekee ensimmäisen hankintansa Tanskassa. Ostamalla Viasolin, Tanskan johtavan aurinkosähköratkaisuja ja kodin akustoja valmistavan yrityksen, 1KOMMA5°:sta tulee Pohjoismaiden johtava uusiutuvien energiaratkaisujen tarjoaja asuntomarkkinoilla.

Cleantech-yritys 1KOMMA5° erikoistuu innovatiivisiin ratkaisuihin aurinkoenergian, energianhallinnan, energiatehokkuuden ja akustoratkaisujen alalla. Alle kahdessa vuodessa yritys on vakiinnuttanut asemansa yli 55:ssä eri paikassa Pohjoismaissa, Euroopassa ja Australiassa. Viime vuonna yritys hankki ensimmäisenä yrityksenä Suomessa Solar Agen. Viasol A/S on ensimmäinen yritys, jonka 1KOMMA5° hankkii Tanskasta.



"Viasolin hankinta ja Heartbeatin lanseeraus Tanskassa ovat ratkaisevia hetkiä 1KOMMA5°:lle. Yhdessä vähennämme omakotitalojen hiilidioksidipäästöjä, annamme asiakkaille mahdollisuuden osallistua sähkömarkkinoille ja rakennamme kestävämpää tulevaisuutta", sanoo 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja Philipp Schröder.



Yrityskauppa tuo lisää resursseja ryhmälle ja kiihdyttää kotitalouksien siirtymistä energiaviisaisiin ratkaisuihin Pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmalla. Viasolin integroiminen osaksi 1KOMMA5°:n toimintaa tuo paljon uutta tietoa, asiantuntemusta ja kokemusta. Viasolin tärkein lisäarvo Pohjoismaiden markkinoille tulee sen osaamisesta liittyen sähkön varastointiin, akustoihin sekä vankkaan kokemukseen digitaalisuudesta.

"Hankinta merkitsee strategista virstanpylvästä kasvusuunnitelmassamme ja vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden markkinoilla. Viasol täydentää olemassa olevaa ratkaisuvalikoimaamme kotitalouksille ja parantaa kykyämme vastata Pohjoismaiden tarpeisiin ja haasteisiin. Heidän syväosaamisensa alalla tekee Viasolista meille arvokkaan resurssin", sanoo David Sätterman, 1KOMMA5°:n Pohjoismaiden toimintojen yrityskauppaosaston johtaja.



Yhteistyö mahdollistaa kehittää entistä innovatiivisempia ratkaisuja, joka nopeuttaa asuinmarkkinoiden siirtymistä kohti ilmastoneutraalia asuinmarkkinaa vuoteen 2030 mennessä.



1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja Ricardo Pacheco kertoo, miten tämä yhteistyö mullistaa ihmisten tavan hyödyntää vihreää energiaa: "Olemme iloisia toivottaessamme Viasolin tervetulleeksi riveihimme, sillä he tuovat arvokkaita resursseja visiomme toteuttamiseen, joka on globaalin hiilijalanjäljen vähentäminen samalla kun varmistamme kestävän kehityksen tuleville sukupolville".



Vuonna 2023 Viasolilla on tarjota Tanskassa 1KOMMA5°:n energianhallintajärjestelmä Heartbeat, mikä tarkoittaa, että omakotitalon omistajat voivat ansaita ylimääräistä rahaa älykkäällä energiaratkaisullaan. Heartbeat hallitsee aurinkoenergian, kotitalousakuston tai verkon käytettävissä olevan sähkön hyödyntämistä silloin, kun sähkö on halpaa ja aurinko- ja tuulienergiaa on runsaasti saatavilla.



Viasolin hankinnan ja Heartbeatin lanseerauksen myötä 1KOMMA5° näyttää esimerkkiä vihreälle energiateollisuudelle optimoimalla olemassa olevia vihreitä tuotteitaan sekä kehitystyötään. 1KOMMA5° kasvattaa kotitalouksien ymmärrystä vihreiden energiainvestointien hyödyistä edistäen vihreää siirtymää. Aurinkopaneelien, kotitalousakustojen, lämpöpumppujen ja sähköautojen latauslaitteiden yhdistäminen yhdeksi ratkaisuksi tarjoaa kotitalouksille kattavan älykkään kokonaisratkaisun. Asiakas säästää sähkölaskuissa ja kotitalouden hiilijalanjälki pienenee.



Lisäksi tanskalaiset omakotitalon omistajat on voivat jatkossa hankkia 1KOMMA5°:n keväällä lanseeraamia ympäristöä säästäviä premium-aurinkopaneeleita. Niissä on käytetty eurooppalaista piidioksia ja paneeleissa on eurooppalaiset takuuehdot sekä alhaisempi hiilijalanjälki.



"Olemme erittäin innoissamme, kun liitymme 1KOMMA5°:ään ja lanseeramme Heartbeatin Tanskassa. Yhdessä voimme asettaa uuden tason sille, miten kotitaloudet voivat osallistua aktiivisesti energiamarkkinoille. Asiakkaat voivat käyttää edullista vihreää sähköä aurinko- ja tuulienergiasta, sekä osallistua verkon vakautuspalveluihin ja ansaita rahaa näistä palveluista", sanoo Viasolin toimitusjohtaja Rasmus Christiansen.



"Voimme nyt jättää vanhat ratkaisut (#OldSolar) ja siirtyä uusiin älykkäisiin aurinkoratkaisuihin (#NewSolar), joissa vihreät energialähteemme hyödynnetään optimaalisesti. Yhdessä olemme vahvoja ja voimme mullistaa sen, miten energiaa kulutetaan asuinmarkkinoilla ja teemme todellisen vaikutuksen planeettamme hyväksi", jatkaa Viasolin toimitusjohtaja Rasmus Christiansen.

1KOMMA5° on jo asentanut yli 70 000 aurinkojärjestelmää ympäri maailmaa 55 eri paikassa vuoden 2021 jälkeen. Tämän on mahdollistanut yritysostot, kuten Solar Agen hankinta Suomessa 2022, sekä uusien tuotteiden, kuten Heartbeatin, lanseeraaminen Ruotsissa. Tavoitteena on saavuttaa 150 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023 Pohjoismaissa. Viasolin hankinnan myötä 1KOMMA5° nousee johtavaksi asuinrakennusten vihreän siirtymä toimijaksi Pohjoismaissa.