1KOMMA5° ja WACKER ovat yhteistyössä tuottaneet ekologisemman aurinkopaneelin, nyt se on saatavilla Suomessa yksinoikeudella 1KOMMA5° Suomen kautta

1KOMMA5 Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on johtavia aurinkoenergian tarjoajia Suomessa. Yhtiöllä on yli kuuden vuoden kokemus alalta. Yli 5000 aurinkovoimalan ja 60 000 aurinkopaneelin asennuksen kokemuksella Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla, 1KOMMA5 Suomi on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Suomen markkinoilla.

1KOMMA5° on vuonna 2021 perustettu cleantech-startup, joka tarjoaa aurinkopaneelien, akkujen, lämpöpumppujen ja latauspalveluiden asennuksen yhden katon alta yksityisille omakotitalojen omistajille ja kaupallisten rakennusten omistajille Saksassa, Skandinaviassa, Espanjassa, Italiassa ja Australiassa. Lisätietoja toiminnastamme Suomessa saat osoitteesta www.1komma5.fi.