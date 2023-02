1KOMMA5° ostaa vahvasti kasvaneen aurinkoenergiayhtiön LP-Solarin − tavoitteena rakentaa Suomen suurin asennusorganisaatio

LP-Solar on kolmas pohjoismainen sijoitus, kun David Sätterman, 1KOMMA5°:n Pohjoismaiden liiketoiminnan operatiivinen johtaja, toteuttaa yrityksen kasvustrategiaa Pohjoismaiden markkinoilla. LP-Solar on aurinkoenergiaratkaisujen asentamiseen erikoistunut asiantuntija Suomessa ja työskennellyt aurinkovoiman, energian varastoinnin, sähköautojen latausasemien ja energianhallinnan automaation parissa vuodesta 2014.

”Kun 1KOMMA5° osti Solar Agen lokakuussa, meitä suositeltiin vahvaksi kumppaniksi Suomen markkinoilla. Hankinta antaa meille leveämmät hartiat ja pääomaa valmistautua ja nopeuttaa kasvustrategiaamme. Tavoitteemme on nyt vakiinnuttaa asemamme useammissa kaupungeissa ja tulla Suomen suurimmaksi ja laadukkaimmaksi aurinkosähköasentajaksi kuluttajapuolella. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi maailman tärkeimmistä tavoitteista, joten visio, kokonaisvaltainen lähestymistapa ja intohimo, joka 1KOMMA5° perustajista ja työntekijöistä välittyy, tuntui heti oikealta”, sanoo Lauri Paananen, LP-Solar Oy:n toimitusjohtaja.

1KOMMA5° on rekrytoinut alan huippujohtajia sekä toteuttanut määrätietoista yrityskauppastrategiaa vahvistaakseen jalansijaansa Pohjoismaissa. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto Pohjoismaissa vuonna 2023. LP-Solarista tulee 1KOMMA5°:n toinen Suomen yritysosto, joka on selkeä merkki markkinajohtajan aseman tavoittelusta.

”Laurin johtamalla LP-Solarilla on vahva asema Suomessa, ja kun kuulimme yrityksestä Solar Agelta, olimme luonnollisesti uteliaita. LP-Solar on juuri sellainen yritys, jota tarvitsemme luodaksemme arvoa ja rakentaaksemme Suomen suurimman asennusorganisaation nopeuttaaksemme energiasiirtymää ja tullaksemme markkinajohtajaksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Me 1KOMMA5°:ssa olemme iloisia siitä, että LP-Solar on nyt osa kehityskulkuamme”, sanoo David Sätterman, 1KOMMA5°:n COO Pohjoismaissa.

1KOMMA5°:n hankintastrategia keskittyy yrityksiin, jotka ovat erikoistuneet aurinkosähköön, energian varastointiin ja sähköautojen lataukseen, ja jotka kaikki tarjoavat kodeille konkreettisen mahdollisuuden muuttua energiatehokkaammaksi. Tavoitteena on tarjota asunnonomistajille kokonaisratkaisu energiahuollon suhteen. Joulukuussa Ruotsin markkinoille lanseerattu Heartbeat IoT -alusta on konkreettinen esimerkki 1KOMMA5°:n etsimästä kokonaisvaltaisuudesta - kodin sydämestä, joka yhdistää aurinkosähköjärjestelmän, akun, sähköauton laturin ja lämpöpumpun yhdelle digitaaliselle alustalle.

”Tavoitteena on luoda ilmastoneutraalit asuntomarkkinat ja tulevaisuus, jonka voimme ylpeänä siirtää tuleville sukupolville. Aiemmin Suomessa vakiinnuttamamme asema Solar Agen oston myötä sekä LP-Solarin hankkiminen on antanut vauhtia laajentumisellemme. Se luo meille entistä vahvemmat mahdollisuudet kasvattaa nopeasti pohjoismaista liiketoimintaamme ja tavoitettamme saavuttaa 100 miljoonan euron myynti vuoden 2023 loppuun mennessä", sanoo Gunnar Jönsson, 1KOMMA5°:n Pohjoismaiden toimitusjohtaja.