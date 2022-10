1KOMMA5° ostaa vahvasti kasvaneen kotimaisen aurinkoenergiayhtiö Solar Agen - tähtää markkinajohtajuuteen Suomessa

Solar Age Oy on Suomen johtavia omakotitalojen, yritysten ja maatilojen aurinkosähköratkaisuihin keskittyneitä yrityksiä. Solar Age panostaa avaimet käteen -palveluun, jossa järjestelmän hankkiminen ja oman energian tuottaminen on asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta. Vuonna 2016 perustettu Solar Age on tämän vuoden loppuun mennessä toimittanut yli 2.000 aurinkovoimalaa.

Tausta 1KOMMA5°

Jos jatkamme entiseen malliin, emme ole seitsemän vuoden kuluttua onnistuneet pitämään maapallon lämpötilan nousua alle 1,5 asteessa. Meret nousevat ja kansakunnat ja rannikkoyhteisöt menetetään. Meillä ei ole aikaa odottaa. Lopputulokseen on vielä mahdollisuus vaikuttaa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä.

Omakotiasujilla on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa lopettamalla hiilidioksidipäästöt. 1KOMMA5° luotiin tätä tarkoitusta varten: muuttamaan asuntoja käyttämään ilmastoneutraalia vihreää sähköä.

1KOMMA5°

1KOMMA5° työllistää tällä hetkellä yli 720 työntekijää 29 Euroopan kaupungissa, ja se on asentanut yli 42.000 aurinkopaneelijärjestelmää viime vuosina. Yhtiö pyrkii eliminoimaan kotitalouksien hiilidioksidipäästöt. Yhtiö investoi vuodessa 500.000 kotitalouden muuttamiseen ilmastoystävälliseksi Euroopassa toteuttaakseen vision ilmastoneutraaleista asumisesta vuonna 2030.

1KOMMA5°:ttä tukevat Porsche AG ja johtavat saksalaiset perheyritykset, jotta tavoite saavuttaisiin vuonna 2030. Yhtiön tavoitteena on 200 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2022, joka on yhtiön ensimmäinen kokonainen vuosi 1KOMMA5°:na. Yhtiö investoi energiaälykkäisiin ratkaisuihin, kuten aurinkopaneeleihin, latausjärjestelmiin ja akkuteknologiaan sekä digitaaliseen alustaan.

1KOMMA5°:lla on kaksi liiketoimintaa – joista toinen keskittyy rakennusten fyysisiin ratkaisuihin ja toinen omaan energianhallintateknologiaansa. 1KOMMA5° laajentaa toimintaansa kaikille merkityksellisille EU-markkinoille ennen vuotta 2023, saksankieliset maat ja Pohjoismaat ensimmäisinä.

Aurinkokennotoimittaja Cellsolar, joka on vuodesta 2016 lähtien toimittanut yli 6.000 aurinkopaneelijärjestelmää Ruotsiin, tuli tammikuussa 2022 osaksi 1KOMMA5°-konsernia, jossa toimitusjohtaja Gunnar Jönsson jatkaa Ruotsin ja Pohjoismaiden toimintojen johtamista.