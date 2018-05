2. varapuhemies, kansanedustaja Tuula Haatainen: Lapset ovat tulevaisuus

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) oli vappupäivänä Vantaalla puhumassa kolmessa eri paikassa. Haatainen nosti Vantaalla vappupuheessaan esiin luottamuksen rakentamisen tärkeyden sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen estämisen.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) oli vappupäivänä Vantaalla puhumassa kolmessa eri paikassa. Haatainen nosti Vantaalla vappupuheessaan esiin luottamuksen rakentamisen tärkeyden sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen estämisen.

- Hallituksen toimet kuten nuorten työehtojen heikentäminen ja koulutuksesta leikkaaminen vievät nuorilta uskoa tulevaisuuteen. Juuri nuorille pitää luoda toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen, Haatainen korosti puhuessaan Tikkuraitilla Vantaan Vappujuhlassa.



- Hallituksen päätökset ovat luomassa pohjaa lasten luokkayhteiskunnalle, jossa lapset eriarvoistuvat. Osalla lapsista on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, osalla lapsista on paljon harrastuksia ja osalla nuorista on mahdollisuus opiskella. Osalla lapsilla taas ei ole näitä mahdollisuuksia olekaan lapsuudessaan. Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että kaikki lapset ja nuoret huolimatta vanhempien varallisuudesta ja taustasta saavat osallistua ja olla yhdenvertaisia, sanoo Haatainen.

- Sipilän hallitus on unohtanut, että hyvinvoinnin perusta syntyy lapsuudessa. Lapsuus ei ole kuluerä vaan investointi. Lapset eivät ole vain yksi intressiryhmä muiden joukossa, vaan he ovat Suomen tulevaisuus, heidän tulevaisuudestaan me emme voi leikata, herättelee Haatainen