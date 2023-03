25. lukiolaisten Talousguru on Juho Parkkulainen Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulusta

Kautta aikojen 25. Talousguruksi hatutettiin aidolla tohtorinhatulla Juho Parkkulainen. Tohtorinhattu on ollut kilpailun ikoninen kouluissa kiertävä kiertopalkinto vuodesta 1997, jolloin kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja Suomen Pankkiyhdistys perustivat kilpailun, kun nuoria haluttiin 90-luvun laman jälkimainingeissa innostaa talousasioiden pariin. Kilpailu on jäänyt kaksi kertaa järjestämättä: ensimmäisen kerran kilpailujärjestäjä Suomen Pankkiyhdistyksen fuusioituessa Finanssiala ry:n edeltäjäksi Finanssialan Keskusliitoksi ja toisen kerran keväällä 2021 koronapandemian vuoksi.



Kilpailu mittaa paitsi taloustaitoja, myös argumentaatiotaitoa



Voittaja valikoitui 14 eri puolilta Suomea tulevan finalistin joukosta kirjallisen ja suullisen kokeen yhteistuloksella. Kirjallinen koe käytiin keskiviikkoaamuna 1.3.



”Erinomaisten kilpailijoiden laittaminen paremmuusjärjestykseen on aina hankalaa", kuvailee tuomariston puheenjohtaja Eero Kitunen Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitosta HYOLista. Kilpailun tuomaristo koostui finanssialan asiantuntijoista sekä taloustoimittajien ja opettajien edustajista. He myös laativat tehtävät.



Suullinen osuus koostuu pariväittelyistä, jotka käytiin Kauppalehden suorassa verkkolähetyksessä. Siinä kilpailijoiden piti puolustaa pariväittelyissä toisiaan vastaan arvottuja väitteitä. Saattoi siis olla, ettei kilpailija ollut itse lainkaan samaa mieltä puolustettavaksi arvotun väitteen kanssa.



Voittaja joutui puolustamaan seuraavaa väitettä: Sähköyhtiöille on asetettava ylisuuria voittoja verottava windfall-vero.



Kilpailijoilla oli puoli tuntia aikaa valmistautua puolustamaan omaa väitettään ilman apuvälineitä, kuten esimerkiksi kännykän tai tietokoneen käyttöä. Tiedonhakua ei siis voinut tehdä.



”Olin itse samaa mieltä väittämäni kanssa. Oikeudenmukaisuus on arvona tärkeä”, kommentoi tuore Talousguru.



Kirjallisessa osuudessa taas piti arvioida inflaation kiihtymisen syitä, vaikutuksia ja talouspolitiikan reagointia siihen.



Opiskelupaikkoja 8 yliopistossa



Kaikille Talousguru-finalisteille on tarjolla opiskelupaikkoja ilman pääsykoetta kauppa- ja taloustieteen opintoihin Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Svenska Handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Yliopistoissa paikkoja on tarjolla joko kaikille finalisteille, tai sitten osalle finalisteista menestyksen mukaan.



Toisen vuoden lukiolainen Juho Parkkulainen kertoo olevan kiinnostunut erityisesti luonnontieteistä. ”Nähtäväksi jää, mikä minusta lopulta tulee isona.”



Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä taloustietokilpailu, jossa palkintona on opiskelupaikkoja peräti 8 suomalaisessa yliopistossa. Alkukilpailu pidettiin ylioppilaskirjoitusten tapaan tammikuun alussa kaikkialla Suomessa samaan aikaan. Kilpailuun osallistui 120 lukiota, joissa osanottajia oli noin 600.



Talousguru-kilpailua järjestävät Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat Kauppalehti, Talous ja nuoret TAT, Taloustoimittajat ry ja Suomen lukiolaisten liitto.

Lukiolaisten Talousguru-kilpailun finalistit 2023



Enna Mikkilä, Seinäjoen lukio

Ilmari Paavalniemi, Kemin lyseon lukio

Ilmari Pietikäinen, Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Inka Hämäläinen, Etu-Töölön lukio, Helsinki

Jaakko Lindholm, Jyväskylän normaalikoulun lukio

Joel Falke, Turun klassillinen lukio

Joona Rantanen, Mäntsälän lukio

Juho Parkkulainen, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Joensuu

Leevi Tarjanne, Otaniemen lukio, Espoo

Markus Räsänen, Arkadian yhteislyseo, Nurmijärvi

Oiva Savo, Helsingin suomalainen yhteiskoulu

Ronja Eklund, Ålands lyceum, Maarianhamina

Roope Riihijärvi, Kulosaaren yhteiskoulun lukio, Helsinki

Veeti Salvisto, Parolan lukio, Hattula

Mistä finalistit väittelivät?

Taksialan kilpailun vapauttaminen oli onnistunut uudistus / Taksialan kilpailun vapauttaminen ei ollut onnistunut uudistus – Joel Falke, Turun klassillinen lukio vs. Joona Rantanen, Mäntsälän lukio Opintolainan hyvitys haja-asutusalueille muuttaville valmistuneille on kannatettavaa / Opintolainan hyvitys haja-asutusalueille muuttaville valmistuneille ei ole kannatettavaa – Jaakko Lindholm, Jyväskylän normaalikoulun lukio vs. Enna Mikkilä, Seinäjoen lukio Aseteollisuuteen sijoittaminen on vastuullista sijoittamista / Aseteollisuuteen sijoittaminen ei ole vastuullista sijoittamista – Ilmari Pietikäinen, Etelä-Tapiolan lukio vs. Inka Hämäläinen, Etu-Töölön lukio Nuoren kannattaa säästää ennemmin asuntoon kuin osakkeisiin / Nuoren kannattaa säästää ennemmin osakkeisiin kuin asuntoon – Antti Laitila (ruotsinkielinen harjoitusvastustaja FA:sta) vs. Ronja Eklund, Ålands Lyceum Sähköyhtiöille on asetettava ylisuuria voittoja verottava windfall-vero / Sähköyhtiöille ei pidä asettaa ylisuuria voittoja verottavaa windfall-veroa – Juho Parkkulainen, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu vs. Leevi Tarjanne, Otaniemen lukio Sähkön hinnan nousua on kompensoitava kuluttajille / Sähkön hinnan nousua ei pidä kompensoida kuluttajille – Ilmari Paavalniemi, Kemin lyseon lukio vs. Markus Räsänen, Arkadian yhteislyseo Bruttokansantuotteen kasvu on hyvä tavoite talouspolitiikalle / Bruttokansantuotteen kasvu ei ole hyvä tavoite talouspolitiikalle – Oiva Savo, Helsingin suomalainen yhteiskoulu vs. Veeti Salvisto, Parolan lukio Perintöverotuksesta on luovuttava / Perintöverotuksesta ei pidä luopua – Roope Riihijärvi, Kulosaaren yhteiskoulu vs. Antti Laitila (harjoitusvastustaja FA:sta)

Finaalin kirjallinen kysymys



Inflaatio on kiihtynyt Suomessa ja monissa muissa maissa viime aikoina. Mitä tekijöitä kiihtymisen taustalla on? Miten nopea inflaatio vaikuttaa taloudessa? Millä tavalla talouspolitiikan (eli finanssi- ja rahapolitiikan) tulisi reagoida kiihtymiseen?

Lisätiedot:

Elina Antila, viestintäpäällikkö, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

puh. 040 548 3838

Kirsi Ruhanen, toiminnanjohtaja, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry,

puh. 044 303 1789

Juho Parkkulainen, vuoden 2023 Talousguru, puh. 040 418 3515