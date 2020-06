270 000 kotitaloutta ja yritystä on hakenut lainanhoitoon joustoa

Suomessa toimivat pankit ovat auttaneet asiakkaitaan monin eri tavoin koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin yli. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on lainanhoitoon myönnetyt joustot. Kolmen kuukauden aikana kotitalouksilta ja yrityksiltä on tullut hakemuksia lainanlyhennysvapaista ja muista joustoista yhteensä 270 000 kappaletta. Kuukausi sitten hakemuksia oli yhteensä 210 000. Suurin osa hakemuksista on ollut henkilöasiakkaiden asuntolainojen lyhennysvapaita.

Henkilöasiakkailta hakemuksia on tullut reilut 238 000 ja yrityksiltä noin 32 000 kappaletta 6.3. – 12.6.2020 välisenä aikana. Iso osa hakemuksista on jo käsitelty. Lähes kaikki niistä on hyväksytty. Yritysten hakemusten määrä on kesäkuun puolella tasaantunut. Kotitalouksien hakemusten määrä on myös normalisoitumassa. Tiedot on kerätty Suomessa toimivilta pankeilta. ”Jokainen pankki päättää itse, minkälaisia helpotuksia se tarjoaa, ja tekee niitä koskevat päätökset itsenäisesti arvioiden asiakkaidensa tilanteen tapauskohtaisesti. Pankkien välillä on myös eroja eri palvelujen yksityiskohtaisissa ehdoissa. Lähtökohtana helpotusten antamiselle on, että asiakkaalla ei ole ollut ongelmia velanhoidon kanssa ennen kriisin puhkeamista ja että pankki arvioi asiakkaan lainanhoitokyvyn riittäväksi myös kriisin jälkeen”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila. ”Suomalaiset ovat aiemminkin selvinneet yhdessä vaikeista koettelemuksista. Myös nykyinen kriisi on voitettavissa yhteisin ponnisteluin. Kun kriisin akuutti vaihe on ohi, pankit ovat valmiita rahoittamaan talouden jälleenrakennusta ja sitä kautta uuden hyvinvoinnin luomista Suomeen”, Mattila sanoo.

Avainsanat koronakriisilyhennysvapaa

