30-vuotista uraansa juhliva Sirpa Kähkönen: "Kirjailijoilla on tärkeä tehtävä muuttuvassa maailmassa"

Suomalaisuuden ja Suomen historian tarkkanäköisenä kuvaajana tunnettu kirjailija Sirpa Kähkönen juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa kirjailijana. Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajanakin toimivan Kähkösen mielestä kirjailijoilla ja kaikilla taiteilijoilla on tärkeä tehtävä muuttuvassa maailmassa.

– Ilmastonmuutos ja pandemia ovat osoittaneet, ettemme voi jatkaa elämäämme täällä maapallolla näin kuormittavalla tavalla. Taide perustuu jakamiselle ja aineettomille arvoille, ja juuri jakamista meidän pitää oppia niukkenevien resurssien todellisuudessa, Kähkönen sanoo.

Sirpa Kähkönen on historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittynyt kirjailija ja kolumnisti. Hänen teoksissaan keskeisiä teemoja ovat siviilien kohtalot kriisiaikoina, lasten ja naisten historia sekä suurten aatteiden ja utopioiden vaikutukset yksilöiden elämään.

Kähkönen on julkaissut kymmenen romaania joista kolme on ollut ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi, kolme tietoteosta joista yksi on ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana, kaksi nuortenromaania sekä neljä näytelmää. Hänet on palkittu lukuisilla tunnustuksilla, esimerkiksi Kirjallisuuden valtionpalkinnolla, Savonia-palkinnolla, Veijo Meri -palkinnolla, Pro Finlandia -mitalilla ja Suomi-palkinnolla. Kähkönen on Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja (2018–). Sitä ennen hän toimi kirjailijoiden sanavapausjärjestö PENin puheenjohtajana 2014–2017.

Vihreä sali rakastetun Kuopio-sarjan 10. romaani

Kähkösen Kuopio-sarja on edennyt jo kymmenenteen osaansa. Siinä Kukkakaupan tsuppari Irene on kadonnut joulun alla 1964, kun sesonki on kiivaimmillaan. Omistajaa painavat kovat sanat, jotka hän on tiuskaissut tytölle. Mutta hyasintit täytyy saada tilaajille. Irene on jättänyt koulun kesken, Jaakko on parturinapulainen. Heidän välillään on kemiaa. Armeijasta juuri päässyt Leo janoaa rakkautta. Irene salaa ystäviltään kotinsa perhehelvetin, Jaakko ja Leo kamppailevat sen kanssa, mitä on olla mies uudessa maailmassa.

Vihreä sali -romaanissa Sirpa Kähkönen pohtii kahdella aikatasolla, mitä unelmien murskautumisesta voi seurata.

– Taiteessa voi käsitellä ajankohtaisia asioita, vaikka romaanin aikakäsitys onkin eri. Yhteiskuntaa kertovista kriiseistä voi kertoa erilaisissa kulisseissa ja erilaisilla näyttämöillä, se on kirjallisuudessa ja taiteen tekemisessä hienoa.

