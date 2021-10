30 vuotta elokuvia kaikissa sateenkaaren väreissä – Vinokino tulee taas!

TIEDOTE

Heti vapaa julkaistavaksi

Vinonkinon 2021 ohjelmistoon kuuluu 12 elokuvaa ja 14 lyhytelokuvaa, mukana uusia indie-tuotantoja ja muutama vanha klassikko. Tänä vuonna Vinokino järjestää myös verkkofestivaalin, johon voi osallistua mistä tahansa suomalaisesta kaupungista.

Näytökset alkavat Turussa (20.-24.10.) ja jatkuvat Oulussa (5.-7.11.), Jyväskylässä (16.-18.11.), Helsingissä (26.-28.11.) ja ensimmäistä kertaa Joensuussa (29.11.-5.12.).

Kokonaisuudessaan ohjelmistoon kuuluu elokuvat Cured (2020), Gendernauts (1999), Love, Spells and All That (2019), Saint-Narcisse (2020), Genderation (2021), Valentina (2020), Swan Song (2021), Firebird (2021), No Straight Lines (2021), Rūrangi (2020), Beyto (2020), Forgotten Roads (2020) sekä lyhytelokuvakoosteita, joissa nähdään vanhempaa tuotantoa. Kaupunkikohtaisesti ohjelmistossa voi olla vaihtelevuutta.

Ohjelmiston sisältö koostuu useasta eri genrestä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden syövereihin sukelletaan dokumenttien, draaman, komedian ja romantiikan keinon. Teokset käsittelevät sydämen sekä kehon asioita, ja niissä löydetään uusia tunteita ja vapautta.

Vinokinon elokuvissa yleisö kohtaa erilaisia kulttuureita ja tutustuu siihen, miten sateenkaarikansan elämää koetaan ympäri maailman. Vinokinolle on tärkeää tuoda mahdollisimman monikulttuurisesti esille hlbtiqa+-elämää ja se onnistuu parhaiten kokoamalla yhteen mahdollisimman monipuolinen ohjelmisto.

Kiinnostavia poimintoja ohjelmistosta ovat dokumenttielokuva Gendernauts ja sen kaksikymmentä vuotta myöhemmin ilmestynyt jatko-osa Genderation. Elokuvat käsittelevät trans-liikkeen pioneerien elämää läpi vuosien. Mitkä olivat lähtökohdat ja missä he ovat nyt? Komediaa löytyy elokuvasta Swan Song, jossa eläköitynyt, vanhainkodissa asuva kampaaja lähtee viimeiselle työkeikalle auttamaan kuolevaa asiakastaan hänen hiustensa kanssa. Elokuva Valentina käsittelee koskettavalla tavalla brasilialaisen transnuoren elämää ja sen haasteita.

Koko ohjelmiston ja elokuvien kuvaukset löytyvät Vinokinon verkkosivuilta www.vinokino.fi.

Lippumyynti tapahtuu paikkakuntakohtaisesti.