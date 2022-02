40 minsaa stadista on Vihdin taikatalvi

Vihti Race -seikkailun ilmoittautuminen avautuu maanantaina 10.5.2021 klo 12.00 7.5.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Vihti Race on seikkailu, jossa liikutaan polkupyörillä etsien rastipaikkoja Vihdissä ja sen lähialueilla. Tapahtuma on saanut vaikutteita muun muassa TV-sarjasta Amazing Race. Tänä vuonna Vihti Race järjestetään 7.-8. elokuuta. Kaikkiaan seikkailutapahtuma kestää 24 tuntia jakaantuen kolmeen kestoltaan kuuden tunnin etappiin. Osallistujat liikkuvat kolmen henkilön joukkueina pääsääntöisesti polkupyörillä. Joukkueiden tavoitteena on löytää rastipaikoille vihjeiden ja karttojen avulla sekä suorittaa rasteilla toiminnallisia ja tietoaiheisia tehtäviä. Matkan varrella on myös kylmärasteja, joiden suorittaminen on vapaaehtoista. Vuoden 2021 tapahtumaan otetaan mukaan ensimmäistä kertaa ebike-sarja kokeilumielessä. Mikäli joukkueessa on vähintään yhdellä joukkueen jäsenellä sähköpyörä tulee joukkueen ilmoittautua mukaan ebike-sarjaan. Ebike-sarjan joukkueet tekevät seikkailusarjaan kuuluvat rastit, mutta he eivät voi taistella seikkailusarjan voitosta. Tapahtuman osallistumismaksu on 120 eur