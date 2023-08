40-vuotisjuhlavuottaan viettävä Kvik lanseeraa kaksi uutta keittiösävyä syksyllä

Vuodesta 1983 lähtien Kvik on toimittanut korkealaatuista tanskalaista muotoilua yllättävän edulliseen hintaan. Nykyään Kvikillä on yli 170 myymälää 13 maassa, ja ne ovat franchising-yrittäjien omistamia ja operoimia. Suomessa myymälöitä on 7.

Kvik on osa Ballingslöv International AB:ta, joka on yksi keittiö-, kylpyhuone- ja vaatekaappialan johtavista toimijoista Euroopassa. Kvikillä on selkeä vastuullisuusohjelma ja tavoitteena on tulla CO2-positiiviseksi vuonna 2025, yhteistyössä kaikkien tavarantoimittajien kanssa. Lue lisää kvik.fi