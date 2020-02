43 000 suunnittelualan ylemmälle toimihenkilölle työehtosopimus: ”Työ palkkakuopan korjaamiseksi jatkuu”

YTN Suunnittelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Sopimuksen piirissä on noin 43 000 ylempää toimihenkilöä. Sopimus hyväksyttiin tänään maanantaina 24.2. Sopimus on voimassa 30.11.2021 asti.

Uuden työehtosopimuksen myötä palkaton työajanpidennys poistuu alan ylemmiltä toimihenkilöiltä. Kirjauksen tilalle neuvoteltiin paikallisesti sovittavia työaikajoustoja ja erityiseen tarpeeseen määrättävissä oleva palkallinen korkeintaan 16 tunnin vuosittainen työajan pidennys sekä 8 tuntia palkallista koulutusta. Sopimuksen palkankorotusprosentit noudattelevat yleiseksi muodostunutta linjaa. 1.3.2020 alkaen palkkoja korotetaan 1,3% yleiskorotuksella, jollei paikallisesti muuta sovita. Vuonna 2020 palkat nousevat vähintään 1,2% yleiskorotuksella ja 0,8%:n työnantajan jakamalla erällä. Neuvotteluissa asetettiin lisäksi työryhmä, jonka tarkoitus on selvittää alan palkkausta ja sen kehittämistä. Jo tänä vuonna laaditaan yhteinen ohje ylempien toimihenkilöiden palkitsemisesta, muuten työryhmän tulokset otetaan huomioon seuraavalla neuvottelukierroksella. – Hyvä että alalle saavutettiin sopimus näissä vaikeissa olosuhteissa. On hyvin ikävää, että alan selvää palkkakuoppaa ei tällä kierroksella pystytty korjaamaan. Toivon kuitenkin, että molemmat osapuolet ottavat asetetun työryhmän vakavasti ja sitä kautta alan palkkauksen kehittämiseen saadaan vauhtia. Se on ratkaisevan tärkeää niin alalla työskenteleville kuin alan menestykselle, sanoo Ylemmät toimihenkilöt YTN:n neuvottelujohtaja Petteri Oksa. Alan YTN-taustaryhmän puheenjohtaja Jukka Mussalo toivoo työryhmän tuovan palkkakuopan ongelmat näkyviin ja konkretisoivan sen, miksi palkkakuopan korjaaminen on koko alan kannalta keskeinen asia. – Meille päämäärä ja tavoitteet ovat yhä samat. Ne ovat kirkkaina mielessä. Työ palkkakuopan korjaamiseksi jatkuu.

