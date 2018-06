4H-järjestö kouluttaa nuorista villiyrttiyrittäjiä

Suomen 4H-liiton keväällä 2018 toteuttama selvitys osoitti, että Uudellemaalle tarvitaan lisää ammattimaisia villiyrttien kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset ja ravintolat saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä, kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta ja arktisuudesta.

4H-järjestö kouluttaa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa alle 29-vuotiaista nuorista villiyrttiosaajia ja -yrittäjiä uudessa Ruokaa luonnosta -yhteistyöhankkeessa. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Kurssilla opitaan tunnistamaan ja keräämään villiyrttejä kestävästi

Maksuttomissa koulutuksissa nuori oppii tunnistamaan villiyrttejä ja keräämään niitä luontoa kunnioittaen. Koulutuksen jälkeen nuorelle tarjotaan tukea 4H-yrityksen perustamiseen.

”Tarjoamme nuorelle mahdollisuuden villiyrttien myymiseen Forest Foodyn digitaalisessa markkinapaikassa, jossa luonnontuotealan toimijat voivat myydä ja markkinoida villiyrttien keruupalveluja ja luonnontuotteita”, kertoo projektipäällikkö Siiri Mäkelä Suomen 4H-liitosta.

Järjestämme ensimmäiset villiyrttikurssit yhteistyössä Helsingin yliopiston metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforstin ja Helsingin yliopiston yrittäjäyhteisö Helsinki Think Companyn kanssa Viikissä 14.6.2018.

Rakennamme Uudellemaalle villiruokaverkoston

Ruokaa luonnosta -hankkeessa (2018–2020) 4H-järjestö ja Laurea-ammattikorkeakoulu rakentavat Uudellemaalle koordinoidun verkoston, joka koostuu nuorten villiyrttiyrittäjien lisäksi villiyrttikouluttajista, ravintoloista, ammattikeittiöistä ja maatiloista. Pilotoimme erilaista villiyrttien keruuseen ja toimitukseen liittyvää liiketoimintaa Uudenmaan alueella. Selvitämme myös villiyrttien keruuseen liittyvät lupa-asiat.

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii yhteistyössä 4H:n kanssa vastaten hankkeessa villiyrttien käytön kehittämisestä, ammattikeittiöverkostoista järjestäen erilaisia työpajoja ja villiyrttiseminaarin projektin aikana. Laurea järjestää myös opetusta opiskelijoille, valmennusta ravintola-alan toimijoille villiyrttien käytöstä ruoanvalmistuksessa sekä tekee yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kanssa villiyrttien käytön edistämiseksi.

”Villiyrtit ovat mielenkiintoinen lisä ammattitaitoomme ja viemme ilolla tätä sanomaa myös opiskelijoille ja verkostoillemme”, kertoo lehtori ja projektipäällikkö Anikó Lehtinen, joka koordinoi hanketta Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Villiruoka on ympäristöystävällinen valinta

Suomen 4H-liiton aluejohtaja Helena Herttuaisen mukaan luonnontuoteala on biotalouden kasvuala, jolla on hyvät näkymät koti- ja ulkomaisilla markkinoilla. Villiruoan hyödyntäminen ei ole ainoastaan taloudellisesti järkevää, vaan myös ympäristösyistä perusteltua. Villiruoka vastaa erinomaisesti nykyisiin ruokatrendeihin; villiruoka on lähes hiilineutraalia lähiruokaa ja tuo lisämakua lautaselle.

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan

Järjestämme nuorten koulutukset Viikissä 14.6.2018 klo 17.15 alkaen, osoitteessa Latokartanonkaari 3, 00790 Helsinki. Voitte haastatella koulutukseen osallistuvia nuoria ja kouluttajia.