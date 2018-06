5 vinkkiä: näin myyt asuntosi itse ja säästät tuhansia euroja - Suomalaiset ovat kyllästyneet maksamaan asuntokaupasta turhia välityspalkkioita

Moni suomalainen haluaisi päästä juhannukseksi uuteen kotiin tai omaan mökkiin. Haaveen toteutumisen tiellä ovat aiemmin olleet kiinteistövälittäjien tuhansien eurojen välityspalkkiot. Digitaalisen murroksen myötä asuntojen itsemyynnistä tulee Suomessa yhtä yleistä kuin muissa Pohjoismaissa, ennakoi asuntokaupan uusin digipalvelu Brokerit. Maassamme vain muutama prosentti asunnoista myydään ilman välittäjää, kun Ruotsissa jo joka kymmenes asunto myydään suoraan omistajan toimesta. Asunnon myyminen itse ei ole rakettitiedettä, sanoo Brokerit-palvelua johtava Emma Ruotsala. Kaupat syntyvät, kun myyjä panostaa perusasioihin: tutustuu asuntoonsa ostajan näkökulmasta, investoi kuntokartoitukseen, stailaukseen ja kuviin sekä valmistautuu asunnon esittelyyn ja tarjouskeskusteluun huolellisesti.

Asuntokaupassa kiinteistönvälittäjä ei ole juridinen osapuoli, vaan välittäjä toimii ainoastaan asunnon myyntihenkilönä, muistuttaa asuntokaupan uusin digipalvelu Brokerit, ”asuntokaupan Airbnb”.

– Kiinteistönvälittäjän käyttäminen asuntokaupassa ei 2010-luvulla ole mikään välttämättömyys. Vastuuta asuntokaupoista ei voi koskaan ulkoistaa. Juridisesti asunnosta vastuussa on viime kädessä aina asunnon omistaja, ovathan sopimuksen osapuolinakin myyjä ja ostaja. Jokainen meistä on oman kotinsa paras asiantuntija eli se, joka osaa kertoa kodistaan ja sen ympäristöstä parhaiten. Ruotsissa tämä jo tiedetään, sillä lahden takana joka kymmenes asunto myydään ilman välittäjää. Suomessa osuus vaihtelee 2–5 prosentin välillä, kertoo Brokerit.fi-palvelua johtava Emma Ruotsala.

Ruotsin maaseudulla asuntojen itsemyynti yllättävän yleistä

Brokerit ei ole kiinteistönvälittäjä vaan palvelu, joka auttaa yksityisiä ihmisiä myymään asuntonsa itse ilman välittäjää. Se palvelee asunnon myyjiä valtakunnallisesti kiinteällä hinnoittelulla.

– Asuntojen itsemyynti on perinteisesti Suomessa ollut isojen kaupunkien juttu, sillä pääkaupunkiseudulla välittäjän prosenttiosuus arvoasunnon kauppahinnasta voi helposti nousta yli kymmenen tuhannen euron. Ruotsissa sen sijaan asuntojen myyminen itse on huomattavasti yleisempää juuri isojen kaupunkien ulkopuolella, ja kaupungeissa taas lähes kaikki ruotsalaiset käyttävät asunnonvälittäjiä. Toisin kuin suomalaisilla kiinteistönvälittäjillä, Brokerit-palvelussa on kiinteä hinnoittelu. Palvelumme kautta asiakas säästää usein vähintään satasia, maksaahan esimerkiksi pelkkien kauppakirjojenkin teettäminen ammattilaisella keskimäärin 400 euroa, Ruotsala kertoo.

Muista nämä, kun myyt asuntosi itse

Brokerit tietää, miten asunnon itsemyyminen onnistuu, onhan palvelun perustajilla taustallaan useita onnistuneita asuntokauppoja. He kehottavat myyjää muistamaan seuraavat nyrkkisäännöt:

1. Kuvittele itsesi ostajan housuihin

Kun valmistaudut myymään asuntosi itse, tarkastele kotiasi asunnon ostajan silmin. Selvitä itsellesi asunnosta heräävät kysymykset ja etsi niihin vastaukset. Ennakoi jokainen pienkin yksityiskohta, joka ostajaa saattaa kiinnostaa. Mikä on asunnon remonttihistoria? Myös pienetkin tehdyt kunnostukset kannattaa kirjata ylös. Mitä kunnostustarpeita on todennäköisesti tulossa lähiaikoina, vaikka niistä ei vielä olisikaan päätöksiä? Millainen kaavoitus asuinalueella on voimassa, ja miten nämä suunnitelmat vaikuttavat asunnon viihtyisyyteen?

2. Älä säästä kuntokartoituksesta

Kuntokartoitus ei ole välttämättömyys, mutta sitä suositellaan aina ennen kaupantekoa. Ammattimainen kartoitus koituu sekä myyjän sekä ostajan turvaksi. Kerrostaloasunnossa voi märkätilan kosteuskartoitus riittää, mutta kaikissa muissa asuntomuodoissa laajempi tutkimus on tarpeen. Esimerkiksi rivitaloasunnot ovat sen verran monimutkaisia rakenteiltaan, että niiden kunto ja kunnostustarpeet selviävät kattavasti vain ammattilaisen tekemässä kartoituksessa. Tutkimukset on hyvä teettää hyvissä ajoin ennen myynnin aloittamista, jotta asunnon kunto voidaan ottaa huomioon jo hintaa määritellessä ja mahdolliset jatkotutkimukset ehditään suorittamaan rauhassa. Brokerit-palvelun yhteistyökumppaneina on yrityksiä, joilta voit ostaa kuntokartoituksen.

3. Tee kodistasi edustava

Asunnon stailaus ei ole ostajan sumuttamista, vaan tapa tuoda esiin asunnon parhaat puolet. Jos esimerkiksi tilavat työtasot ovat keittiösi plussa, ne kannattaa raivata vapaaksi tavarasta. Stailaus on todistetusti tehokas keino lyhentää asunnon myyntiaikaa ja saavuttaa myynnillistä voittoa.

Stailauksen jälkeen on aika ottaa asunnosta laadukkaat kuvat. Vaikka perheesi amatöörikuvaaja loistaakin sukujuhlissa, asuntojen kuvaus on oma taiteenlajinsa, johon kannattaa hankkia ammattilainen avuksi. Yhtä aikaa still-kuvien kanssa ammattikuvaaja voi ottaa myös videokuvaa ja 3D-kuvat. Brokerit tarjoaa myös ammattikuvaajan palvelua.

Asuntokaupassa ostopäätös tapahtuu nykyään verkkopalveluista saatavan tiedon perusteella, ja asuntonäytöllä jo tehty päätös vain sinetöidään. Näin ollen laadukas kuvamateriaali maksaa itsensä takaisin.

4. Valmistaudu asunnon esittelyyn huolella

Asunnon esittelyyn on hyvä valmistautua välittäjämäisesti. Tulosta esitemateriaaleja valmiiksi jaettavaksi tai varaudu keräämään asunnosta kiinnostuneiden yhteystiedot, jotta voit toimittaa heille materiaalin jälkikäteen sähköpostilla. Esittelytilannetta ei kannata jännittää: ajattele, että se on mahdollisuus päästä kertomaan kodistasi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita juuri siitä, mikä siinä on parasta. Asuntokaupassa markkinat ovat muuttuneet niin, että näytölle tulee nykyään ihmisiä, jotka ovat tositarkoituksella kiinnostuneita asunnoista. Satunnaiset koiranulkoiluttajat ja uteliaat naapurit eivät enää tapa aikaansa asuntonäytöillä. Niinpä sinulla ja näytölle tulijoilla on yhteinen intressi: saada aikaan hyvät kaupat.

5. Valmistaudu huolella tarjouskeskusteluun

Asuntokauppa on yksi ihmisen suurimmista kaupoista elämän aikana, eikä niitä tule tavalliselle ihmiselle vastaan kovinkaan montaa. Tarjousvaihe on prosessissa kenties herkin vaihe, sillä siinä ollaan jo lähellä maalia. Brokerit-palvelusta löytyy myös viestintätyökalu, jonka avulla potentiaalinen ostaja ja myyjä voivat käydä keskustelua myyntiin ja esimerkiksi tarjoukseen liittyen. Työkalu helpottaa sekä ostajan että myyjän tarjousvaihetta.