51 prosenttia suomalaisista olisi valmiita maksamaan enemmän vähähiilisistä rakennusmateriaaleista

Yli puolet suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän vähähiilisistä rakennusmateriaaleista, mutta reilu neljännes eli 28 prosenttia taas ei olisi valmis maksamaan enempää materiaaleista, jotka edistävät vähähiilistä rakentamista.

– Monet kokevat ekologisuuden ja vastuullisuuden tärkeäksi arvoksi, mutta siitä huolimatta kaikki eivät ole valmiita maksamaan enempää vähähiilisistä materiaaleista. Uusia kestäviä vaihtoehtoja tulee markkinoille jatkuvasti, ja hintatasoltaan niissä on monenlaisia vaihtoehtoja. Suosittelenkin tutkimaan vaihtoehtoja, kun projekti on ajankohtainen. Ekologista on myös valita kestäviä materiaaleja, jotka eivät myöskään kaipaa usein huoltamista. Vaikka ne ovat kalliimpia hankkia, niin tulevat lopulta halvemmiksi, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

Nuorten arvot heijastuvat myös heidän investointipäätöksiinsä, sillä 18–24-vuotiaista 21 prosenttia olisi valmis maksamaan jopa 11–20 prosenttia enemmän vähähiilisistä vaihtoehdoista.

– Meille rakennustarvikeketjuna tehokas logistiikka ja hyvin optimoidut tavarakuljetukset ovat tärkeä osa päästöjen vähentämistä ja vastuullista toimintaa. Kasvatamme myös sähkötrukkien osuutta koko ajan hiilipäästöjen vähentämiseksi, Päiväniemi kertoo.

Tietoa oman rakennus- tai remontointihankkeen hiilijalanjäljestä kaivataan

Tutkimuksen mukaan 35 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut saamaan tietoa oman rakennus- tai remontointihankkeen hiilijalanjäljestä. Yhdeksän prosenttia vastaajista kokee olevansa jo hyvin perillä rakentamisen ja remontoinnin hiilijalanjäljestä. Erityisesti tulevaisuuden rakentajat eli nuoret pitävät rakentamisen hiilijalanjälkeä tärkeänä: 18–24-vuotiaista yli puolet kertoo olevansa kiinnostunut saamaan lisää tietoa aiheesta.

– Ekologiset ja kestävät rakennusmateriaalit ovat yhä keskeisemmässä roolissa, ja on erittäin tärkeää, että alan toimijat osaavat kertoa tuotteiden kestävyydestä ja hiilijalanjäljestä. Me Starkissa koulutamme henkilöstöämme vastuullisuusasiantuntijoiksi, koska on tärkeää, että osaamme tarjota asiakkaille tietoa ja oikeanlaisia tuotteita kestävään rakentamiseen, Päiväniemi painottaa.