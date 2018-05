68-vuotiaan Linnanmäen syntymäpäiviä juhlistetaan yhdessä

Esteettömämpien elämysten Linnanmäki 19.4.2018 15:42 | Tiedote

Linnanmäen Huvipuisto haluaa tarjota mahdollisuuden huvitteluun kaikille asiakkailleen. Vaivaton kulku huvipuistossa on tärkeä osa viihtyvyyttä. Tänä vuonna Linnanmäellä on osoitettu erityistä huomiota esteettömyysviestintään ja luvassa on myös liikuntarajoitteisille suunnattu laiteuudistus!