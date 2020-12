6G-tutkija Mehdi Bennisille merkittävä IEEE Fellow -arvonimi

Langattoman tietoliikenteen apulaisprofessori Mehdi Bennis Oulun yliopistosta on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä sähkö- ja tietotekniikan alan tieteellinen ja ammatillinen seura IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

-IEEE Fellow arvon myöntäminen on erittäin suuri kunnia ja olen siitä innoissani. Se on tiede- ja ammattiyhteisön tunnustus ei vain minulle vaan koko Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksessa eli CWC:ssä tehdylle työlle. Saavutus ei olisi ollut mahdollista saada ilman yhteistyötä ja haluankin kiittää kaikkia nykyisiä ja aikaisempia tohtoriopiskelijoitani, tutkijatohtoreita, vierailijoita ja monia yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, Mehdi Bennis jakaa kiitosta.

IEEE Fellow -arvonimi on viides Oulun yliopiston alumnille koskaan myönnetty. Se annetaan merkittävistä mitattavista ansioista uuden teknologian kehittämisessä. Suomeen arvonimiä on myönnetty muutama kymmenen. Bennisillä on yhteensä yli 250 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja konferenssikokoelmissa. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä on yli 6000.



IEEE on maailman johtava sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan tieteellinen seura ja ammatillinen järjestö. Sillä on yli 400 000 jäsentä 160 maassa. Se julkaisee noin 30% maailman sähkötekniikan, elektroniikkatekniikan ja tietotekniikan kirjallisuudesta. Järjestö on kehittänyt yli 1300 teollisuusstandardia sekä on mukana vuosittain noin 1700 konferenssin järjestämisessä.