7 kiinnostavinta ravintola-alan uutuutta Gastro Helsingissä

Ruoka- ja ravintola-alan ammattilaisten tapahtuman Gastro Helsingin kiinnostavimmat uutuudet on valittu Gastron parhaisiin. Gastron parhaat kertoo messuilla kävijälle helposti ja nopeasti sen, mihin messujen 250 yrityksen tarjonnasta kannattaa tutustua tarkemmin. Gastron parhaat -tuotteet ovat esillä näytteilleasettajien osastoilla koko tapahtuman ajan. Gastro Helsinki järjestetään Messukeskuksessa 14.-16.3.2018.

Gastron parhaat ovat tuotteita tai palveluita messuilla mukana olevien yritysten valikoimista. Mukaan ilmoitetuista tuotteista raati valitsi seitsemän uutuustuotetta, jotka tuovat ravintoloiden, baarien, kahviloiden ja ammattikeittiöiden ammattilaisille lisäarvoa erinomaisen maun, helppouden, ajansäästön tai ergonomian avulla.

Kaikkiaan Gastro Helsingissä on mukana 250 yritystä: keskusliikkeitä, elintarvike-, juoma- ja laitevalmistajia, sisustus-, kattaus- ja kalusteyrityksiä sekä puhdistukseen, vaatetukseen ja alan teknologiaan ja koulutukseen liittyviä yrityksiä.

Gastron Parhaat valitsi raati, johon kuuluivat Heli Koivuniemi (Aromilehti), Risto Mikkola (Kotipizza), Tomi Salonen (Viinilehti), Mikko Laaksonen (Fazer Food Service) ja Eero Raappana (Meira Nova).

Gastron parhaat 2018:

Convotherm 4- yhdistelmäuuni (Davanti Finland Oy)

Yhdistelmäuuni, jonka patentoitu, sivulle liukuva ovi vähentää tilantarvetta ja palovammariskiä. Lievästi paineistettu kammio vähentää kypsennysaikoja.

Raadin arvio: Paineominaisuus uusi asia, jota ei aikaisemmin ole ollut markkinoilla. Lyhyemmät kypsennysajat tekevät uunista energiatehokkaan.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6b48

Drop-in Delice -kylmävitriini (Dieta Oy)

Konditoriatuotteiden kylmäsäilytystä, tarjoilua ja myyntiä varten suunniteltu vitriini. Drop-in Delice on saatavilla myös kahden eri lämpötilan versiona, jolloin vitriinissä voidaan myydä joko kylmäsäilytystä vaativia leivonnaisia tai lämpimänä myytäviä ruokatuotteita. Termostaattia on helppo säätää.

Raadin arvio: Näyttävä tiski, jonka takia kahvilan ei tarvitse investoida kahta eri laitetta kylmille ja kuumille tuotteille. Matalan tiskin takaa on helppo palvella asiakkaita.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6c50

Ergoscoop-kauha (Dieta Oy)

Työpisteen tai padan yläpuolelle kiskoon kiinnitettävä kauha tekee ruoan annostelusta tai padan tyhjentämisestä lähes painottoman. Ergonomisesti muotoiltu kauha keventää kuormittavia ja usein toistuvia työtehtäviä.

Raadin arvio: Isoille yksiköille ja ikääntyvälle henkilöstölle iso helpotus. Tällaiset tuotteet tulevat varmasti lisääntymään.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6c50

Sous Vide -altaat (Metos Oy)

Sous Vide -altaissa ruoka kypsennetään ja/tai jäähdytetään vakuumissa haluttuun lämpötilaan, jolloin ruokatuotantoa voi tehdä ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varastoida kerralla suuria eriä. Laatu säilyy tasaisena 30 vrk:n säilytyksen ajan. Suuri allas mahdollistaa jopa 500 kg erän valmistuksen.

Raadin arvio: Erinomainen väline, joka mahdollistaa suurien erien tasalaatuisen valmistamisen. Pitkä tuotteen säilyvyys auttaa ennakointia esim. catering-yrityksissä.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6a50



HK Maakarit Chef’s artesaanimakkarat ravintoloille (HKScan Finland)

Neljän tunnetun suomalaisen keittiömestarin kehittämät artesaanimakkarat, joiden valmistuksessa on käytetty suomalaisia raaka-aineita ja aitoja mausteita. Makkaroissa on korkea lihapitoisuus ja ne on tehty käsin.

Raadin arvio: Hyvänmakuinen artesaanimakkara, jonka valmistuksessa on käytetty ennakkoluulottomasti uusia makuja ja raaka-aineita. Makkaroiden nimeäminen on tehty hyvin.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6p48

Keiju-vegemajoneesi (Bunge Finland Oy)

Kaikkiin ruokavalioihin, myös vegaaniruokavalioon, sopiva majoneesi, jota ravintola voi maustaa käyttötarkoituksen mukaan. Suomessa valmistetun majoneesin kaikki käytetty rasva on kasviperäistä.

Raadin arvio: Hieno valkoinen väri ja hyvä rakenne. Hyvänmakuista majoneesia voi käyttää pohjana koko valmistettavaan erään, sillä se sopii kaikille ruokavalioille.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6s49

Laplandia Bilberry -vodka (Shaman Spirits Oy)

Aidoista suomalaisista metsämustikoista valmistettu vodka, jossa litraa kohden on käytetty 500 g marjoja. Vodka sopii juotavaksi sellaisenaan tai käytettäväksi cocktaileihin tai jälkiruokiin.

Raadin arvio: Erittäin marjainen ja maukas juoma, jonka markkinointi on tehty rohkeasti suoraan ulkomaille.

Tuote esillä Gasto Helsingissä, osasto 6s59

