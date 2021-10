70-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä runoilija Jukka Itkonen: ”Elämän pitää olla mielenkiintoista ja kirjoittamisen etenkin, että siitä nauttii joka päivä.”

Oivaltavasti maailmaa tarkkaileva runoilija Jukka Itkonen täyttää lokakuun alussa 70 vuotta. Jo kuudella vuosikymmenellä jatkunut tekstintekijän ura käsittää runoutta, proosaa, laulutekstejä, suomennoksia ja näytelmiä. Itkosen tekstit ovat aina puhutelleet monen ikäisiä.

Merkkivuotta juhlistetaan Kultapöllö-lastenrunokokoelmalla (Lasten Keskus 2021). Kokoelma sisältää Itkosen suosituimpia lastenrunoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mukana on pitkälti toistasataa runoa – oivaltavia, hauskoja, koskettavia, elämäniloisia, parasta laatua itkosmaisia.

Uudet näkökulmat ja asioiden suhteellisuuden näkeminen ovat Itkosen tekstien ydintä: ”Maailma ei ole sellainen kuin se on, vaan se on myös sellainen kuin se voisi olla”, Itkonen toteaa. Hän kuvaa teksteissään usein henkilöitä, jotka ovat joutuneet tavalla tai toisella syrjään ja yksin. ”Tämä aihepiiri kulkee läpi tuotantoni, ja olen kokenut sen läheiseksi.”

Teoksen runot ovat kattava läpileikkaus Itkosen monipuolisesta tuotannosta. Mukana on eläin- ja luontorunoja, sanaleikkejä ja tarinallisia runoja. Toisinaan runot ponkaisevat hulvattomaan vauhtiin, välillä taas rauhoitutaan herkkiin kuvauksiin. Valikoimassa on mukana myös kourallinen aiemmin julkaisemattomia runoja: ”En ole saanut selvää, mikä tämä maailma on. Se riippuu siitä, mistä sitä katsoo.”

Niin se on täällä

ihmisen laita,

vaikka olisi yllä heliumpaita,

ihminen ei luonnostaan lennä.

Hän ei omin avuin

voi ilmaan mennä.

Huidoin taikka räpyttelin,

pompin taikka hiivin,

lentoon voin päästä

vain säkeiden siivin.



Kokoelman kuvittanut Matti Pikkujämsä on kuvittaja-graafikko, joka on palkittu mm. Vuoden kuvittajana sekä Rudolf Koivu -palkinnolla. Tekijäkaksikolta on syntynyt monia yhteisiä teoksia, mm. Tukaani puussa (2018), Hirvi irvistää (2016) ja Laulavat lenkkitossut (2015).

Jukka Itkonen: Kultapöllö – Valittuja lastenrunoja

Kuvitus Matti Pikkujämsä

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-500-7

42 s. | Kl L82.2