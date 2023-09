Mikrokirurgian visionäärinen kehittäjä Antti-Pekka Elomaa sai Martti Hämäläinen -palkinnon

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys myönsi vuoden 2023 Martti Hämäläinen -palkinnon kokeellisen neurokirurgian dosentti, lääketieteen tohtori Antti-Pekka Elomaalle. Hän on 35-vuotias neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti, aivojen syöpäkirurgian tutkija, oman tutkimusryhmänsä johtaja ja kahden lapsen isä.

Palkinto jaettiin Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman iltajuhlassa Kuopion Musiikkikeskuksella keskiviikkona 20.9.2023. Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry jakaa vuosittain Martti Hämäläisen nimeä kantavan tunnustuspalkinnon nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Palkinto myönnetään klinikan tai laitoksen esityksestä nuorelle ansioituneelle tutkijalle, joka on yhdistyksen jäsen ja toimii alueella. Palkinnonsaajan valitsee yhdistyksen hallitus sille toimitettujen esitysten perusteella. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Syksy vie Lontooseen kliiniselle stipendiaattikaudelle

Antti-Pekka Elomaa väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2016, jolloin hän aloitti myös neurokirurgian erikoistumisopinnot. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän muutoksia mielentilan häiriöissä. Antti-Pekka Elomaalle myönnettiin kokeellisen neurokirurgian dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2021, ja hän valmistui neurokirurgian erikoislääkäriksi vuonna 2022.

Elomaa on julkaissut 46 korkeatasoista vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia neurotieteistä ja mikrokirurgisista tekniikoista. Hän on myös ohjannut kaksi väitöskirjaa ja neljä ohjausta on meneillään. Lisäksi hänellä on yksi post doc -ohjattava ja hän on ohjannut lukuisia syventäviä opintoja.

Antti-Pekka Elomaa matkustaa kuluvan syksyn aikana perheineen Iso-Britanniaan. Lontoon yliopistosairaala National Hospital for Neurology and Neurosurgery on valinnut Elomaan vuoden kestävälle kliiniselle stipendiaattikaudelle. Kausi sisältää kliinistä koulutusta ja tutkimusta edistävän työnkuvan lokakuusta 2023 alkaen. Tavoitteena on kerryttää korkealaatuista erityisosaamista etenkin keskushermoston verisuonisairauksien operatiivisesta hoidosta ja tutkimuksesta.

Mikrokirurgian visionäärinen kouluttaja ja kehittäjä

Antti-Pekka Elomaa on harvinainen kyky sekä Suomessa että maailmalla – hän on erittäin monipuolisesti lahjakas kliinikko, joka on tunnustettu mikrokirurgian visionäärisenä kouluttajana ja kehittäjänä. Lisäksi hänellä on erityisosaamista lääketieteellisen fotoniikan ja mikroteknologian alueilla, joissa hän toimii tutkijana, soveltajana ja keksijänä. Myös startup-yritysten perustamisesta ja mentoroinnista tunnetulla Elomaalla on aivan oleellinen rooli vuodesta 2017 toimineen Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen perustamisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa.

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ja Duodecim järjestävät Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman 43. kerran 19.-21.9.2023 Kuopiossa läsnäolokoulutuksena. Luennot myös tallennetaan jälkikäteen kuunneltaviksi. Tarjolla on perinteiseen tapaan kattava valikoima kliinisiä koulutusaiheita höystettynä lääkäriyttä laajemminkin käsittelevillä teemoilla.

