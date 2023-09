Stadin Silakkamarkkinat rantautuu Kauppatorille lokakuun ensimmäisellä viikolla

Helsingin tunnetuimpiin syysperinteisiin kuuluva Stadin Silakkamarkkinat käynnistyy Kauppatorilla vakiintuneeseen tapaan lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Silakkaostoksille, toritapahtuman tunnelmaa aistimaan ja perinteikkäästä ohjelmasta nauttimaan pääsee seuraavan viikon lauantaihin 7. lokakuuta asti. Kalastusalusten lisäksi Kauppatorille ankkuroituvat markkinaviikoksi perinnepurjelaivat Albanus, Kathrina, Olga, Valborg ja Vivan.

Stadin Silakkamarkkinat on Suomen vanhimpia yleisötapahtumia, ja sitä on juhlittu Helsingissä jo vuodesta 1743. Syksyisen kaupungin tunnelmointiin mahdollistavan historiallisen tapahtuman ytimessä on vahvasti tietoisuuden lisääminen Itämeren suojelusta ja kestävästä kehityksestä. “Kestävästi kalastettua lähikalaa syömällä meri puhdistuu, ja kalan ostaminen suoraan kalastajilta tukee heidän elinkeinoaan”, Silakkamarkkinoita järjestävän Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula sanoo.



“Stadin Silakkamarkkinoille on aina hienoa tulla tapaamaan vakituisia asiakkaita. Ulkomailta Helsinkiin vierailemaan saapuneiden kanssa on myös päässyt puhumaan eri kieliä vuosikymmenten aikana – olen monet turistit jo ehtinyt tutustuttamaan suomalaisiin kalatuotteisiin. Stadin Silakkamarkkinat on viikon pituudessaan pisimpään kestävä kotimainen kalamarkkinatapahtuma, ja siksi taloudellisesti todella tärkeä meille”, yli 30 vuotta markkinoilla kalatuotteita myynyt kalastaja- ja kalatuoteyrittäjä Pirjo Salonen kertoo.



Markkinavieraille tarjolla musiikkia, tansseja ja puheohjelmaa

Pormestari Juhana Vartiainen avaa Silakkamarkkinat purjelaiva Vivanin kannella sunnuntaina 1. lokakuuta klo 10 ja perinteikäs silakkasoutu rantautuu Lyypekinlaiturin edustalle klo 12. Vivanin kannella kuullaan puheohjelmaa muun muassa Itämeren suojelusta klo 12 alkaen. Merellistä tunnelmaa avajaispäivään tuo myös Seija Vesterisen haitarimusiikki.



Vesterinen esiintyy markkinoilla myös keskiviikkona 4. lokakuuta, jolloin Biennaali-paviljongissa järjestetään Silakkatanssit. Tanssinopettaja Marianne Krause opettaa lavatansseja klo 16.30 alkaen ja tanssimaan pääsee levymusiikin tahdissa klo 17 –18.45.

Silakkaraati palkitsee vuoden parhaat tuotteet avajaissunnuntaina

Silakkaruokien ystävistä koostuva silakkaraati kokoontuu jälleen markkinoiden avajaispäivänä valitsemaan parhaat myyntituotteet kahdessa kategoriassa: vuoden silakkayllätys ja vuoden maustekala. Voittajat julkistetaan purjelaiva Vivanin kannella sunnuntaina 1. lokakuuta klo 16.



Silakkaraadissa kalaherkkuja arvioivat Martha - Finlands svenska Marthaförbund r.f.:n puheenjohtaja Mia Hafrén, Helsinki Biennaalin tuotantopäällikkö Jonna Hurskainen, Baltic Sea Action Groupin strategiapäällikkö Pieta Jarva, Helsingin yliopiston Itämeri-asiantuntija Jyrki Lappalainen, nuorisoneuvoston Miro Maaranen, Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin kaupungin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula, ravintoloitsija Ville Relander, John Nurmisen säätiön sometiedottaja ja Itämeri-vaikuttaja Noora Shingler, apulaispormestari Anni Sinnemäki ja MTV3:n ruokatoimittaja Petra Tuominen.



Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 1.–7.10.2023. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Silakkamarkkinoiden jälkeen sunnuntaina 8.10. Kauppatorilla vietetään perinteistä Purjelaivapäivää jo 36. kerran.