35 vinkkiä syksyn puhutuimpiin kulttuurielämyksiin – rakastettuja klassikoita, kansainvälistä nykytaidetta ja suomiräppiä

Loppuvuoden museotarjonta hakee vertaistaan. Koettavaa löytyy rap-musiikin ystäville, taideharrastajille, himoliikkujille, nostalgikoille ja rauhoittumisen hetkiä etsiville.



Uutuusnäyttelyissä on esillä niin rakastettuja kotimaisia klassikoita kuin Suomessa ennennäkemätöntä taidetta. Teoksia nähdään muun muassa Rafael Wardilta, Kaija Aarikalta, Elina Brotherukselta ja impressionismin taitureilta Claude Monet’sta August Renoiriin. Ensimmäisiä Suomen näyttelyitä nähdään useilta nykytaiteen huippunimiltä, kuten japanilaiselta Ryoji Ikedalta ja eteläkorealaiselta Lee Bulilta.

Näyttelykattaus ei ilahduta pelkästään taiteen ystäviä. Esillä on teemoja liikunnan iloista Nokian pelikonsolin epäonniseen maailmanvalloitukseen ja kainuulaisista ryijyistä suomiräpin 40-vuotiseen historiaan. Lisäksi näyttelyissä perehdytään ristiriitaisia tunteita herättävään betonibrutalismiin ja nukkekotien pimeämpään puoleen.

Alla 35 vinkkiä syksyn näyttelytarjonnasta. Katso kaikki loppuvuoden uutuusnäyttelyt täältä.

Ateneumin uusi näyttely esittelee impressionismin klassikoita ja taidesuuntauksen kotimaisia taitureita. Kuvassa on ranskalaisen taiteilijan Paul Signacin teos Antibes. Kuva: Ateneumin taidemuseo

Näyttelyvinkit pääkaupunkiseudulle

1. Väriä & valoa – impressionismin perintö

Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 20.10.2023–25.2.2024

Väriä, valoa, maailmankuuluja taiteilijoita ja kotimaisia huippunimiä! Impressionismin ystäviä hemmotellaan tänä syksynä Ateneumissa. Esillä on tyylisuuntauksen kansainvälisiä kärkinimiä, kuten Claude Monet, August Renoir ja Paul Signac. Lue lisää >

2. Rafael Wardi

Didrichsenin taidemuseo, Helsinki | 9.9.2023–28.1.2024

Didrichsenin taidemuseon uutuusnäyttely on odotettu tapaus. Rafael Wardi (1928–2021) on rakastettu kotimainen kuvataiteilija, jonka monet muistavat kohua herättäneestä presidentti Tarja Halosen muotokuvasta. Wardi tunnetaan värikkäistä, keltaisen sävyissä hehkuvista teoksistaan. Lue lisää >

3. Kaija Aarikka

Helsingin Taidehalli, Helsinki | 9.9.2023–7.1.2024

Kaija Aarikan puiset pässit, leikkisät purkit ja värikkäät puukorut ovat monille suomalaisille tuttuja muotoiluklassikoita. Tänä syksynä Aarikan elämäntyö on esillä Helsingin Taidehallissa, jossa juhlitaan hänen mittavaa, 60 vuotta kestänyttä uraansa. Lue lisää >

4. JOU! — 40 vuotta suomiräppiä

Musiikkimuseo Fame, Helsinki | 9.11.2023–12.5.2024

Suomalainen rap-musiikki on siirtynyt vuosien saatosta marginaalista valtavirtaan ja muuttunut nappikaupasta miljoonabisnekseksi. Musiikkimuseo Famessa tutustutaan suomiräpin 40-vuotiseen historiaan Karri ”Paleface” Miettisen käsikirjoittamassa näyttelyssä. Lue lisää >

5. Ryoji Ikeda

Amos Rex, Helsinki | 27.9.2023–25.2.2024

Amos Rex tuo jälleen kansainvälistä huipputaidetta Suomeen. Japanilainen säveltäjä ja taiteilija Ryoji Ikeda täyttää museon maanalaiset salit täysin uudenlaisella taide-elämyksellä. Lue lisää >

6. Sun Bodi - Kuntosalien hikinen historia

Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki | 10.11.2023–25.2.2024



Jumppatrikoita, salihousuja, rautaa ja palmuja – ja ehkäpä aavistus aitoa hienhajua! Helsingin kaupunginmuseon neljäs kerros muuttuu marraskuussa 80- ja 90-luvun tunnelmaa huokuvaksi kuntosaliksi. Lue lisää >

7. Ars Fennica 2023

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 8.9.2023–28.1.2024

Ars Fennica 2023 esittelee Suomen suurimman kuvataidepalkinnon viisi voittajaehdokasta: Henni Alftanin (Suomi), Tuomas A. Laitisen (Suomi), Lap-See Lamin (Ruotsi), Camille Normentin (Norja) ja Emilija Škarnulytėn (Liettua). Kiasman näyttelyssä tutustutaan omaleimaisesta kädenjäljestä tunnettujen ehdokkaiden taiteeseen. Lue lisää >

8. Katse Helsinkiin – Volker von Boninin valokuvia

Hakasalmen huvila, Helsinki | 6.10.2023–25.8.2024

Lähde nostalgiamatkalle 1950–80-lukujen Helsinkiin! Hakasalmen huvilassa nähdään saksalaissyntyisen Volker von Boninin ikonisiksi muodostuneita valokuvia sekä harvemmin nähtyjä otoksia Helsingistä. Lue lIsää >

9. Peder Balke – Arktisen lumo

Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki | 21.9.2023–14.1.2024

Norjalainen taidemaalari Peder Balke (1804–1887) kuuluu romanttisen maalaustaiteen kiehtovimpiin edustajiin Pohjois-Euroopassa. Balke työsti näkyjä arktisesta maisemasta – vuorista, yöttömistä öistä ja revontulista. Lue lisää >

Katso kaikki pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan uutuusnäyttelyt täältä.

Marta Klonowska on puolainen taiteilija, jonka lasiveistokset herättävät hämmennystä taituruudellaan. Kuvassa teos King Charles Spaniel after Johann Friedrich Wegener (2019). Artur Gawlikowski / Suomen lasimuseo

Näyttelyvinkit muualle Etelä-Suomeen

10. Marta Klonowska

Suomen lasimuseo, Riihimäki | 7.10.2023–31.12.2023

Puolalaisen Marta Klonowskan (s. 1964) taide on hätkähdyttää katsojan taituruudellaan. Lasinsirpaleista ja lasikappaleista koostuvat veistokset ovat ammentaneet inspiraationsa vanhan taiteen teoksista, kuten Albrecht Dürerin ja Francisco de Goyan maalauksista. Lue lisää >

11. Lukemisen lumoa

Järvenpään taidemuseo | 15.10.2023–29.2.2024

Lukemisen lumo, uppoutuminen, keskittyneisyys ja rauha. Järvenpään taidemuseossa nähdään kiehtovia maalauksia lukevista ihmisistä. Esillä on teoksia muun muassa Wäinö Aaltoselta, Pekka Haloselta, Eero Järnefeltiltä ja Helene Schjerfbeckiltä. Lue lisää >

12. Taikaa!

Taide- ja museokeskus SINKKA, Kerava | 9.9.2023–7.1.2024

Sinkan syysnäyttelyssä taide ja taikuus sulautuvat yhteen saaden katsojan pohtimaan havaintokykynsä rajoja. Näyttelyssä voi ihmetellä peili-illuusioita, mekaanisia taikakoneita ja itsestään liikkuvia kasveja. Esillä on muun muassa Christian Anderssonin, Louis De Bellen, Kalle Nion ja Tobias Dostalin taidetta. Lue lisää >

13. Sari Soininen: Katseen takana

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva | 3.11.2023–7.4.2024

Valokuvataiteilija Sari Soinisen värikäs ja unenomainen taide kumpuaa filosofisista ajatuksista ja mystisistä kokemuksista. Soinisen (s. 1991) ensimmäinen soolonäyttely Suomessa esittelee hänen tuotantonsa merkittävimpiä teossarjoja. Lue lisää >

14. Haaveita ja näkyjä – taidetta Nelimarkka-Rahaston kokoelmista

Halosenniemi, Tuusula | 15.10.2023–14.4.2024

Halosenniemen uuden näyttelyn teoksissa unelmoidaan elämästä, haaveillaan matkasta tuntemattomaan, esitetään toiveita perheestä ja etsitään elämänviisauksia vanhoista kulttuureista. Esillä on teoksia mm. Katja Tukiaiselta, Kim Simonssonilta, Emma Ainalalta ja Jarmo Mäkilältä. Mukana on myös talon isännän Pekka Halosen taidetta. Lue lisää >

15. Pieni ruma maailma

Museokeskus Taika, Hyvinkää | 10.10.–12.11.2023

Museokeskus Taikaan levittäytyvä pop up -näyttely esittelee nukkekotiharrastamisen ”pimeää puolta”. Halloween-henkisessä harrastuksessa meininki on rempseän reipasta ja ehkä hiukan kieromielistä. Lue lisää >

Lee Bul on ympäri maailmaa tunnettu eteläkorealainen taiteilija. Sara Hildenin taidemuseossa avautuu syyskuussa taiteilijan ensimmäinen laajempi näyttely Suomessa. Kuvassa teos Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon V3 (2015 / 2019). Jussi Koivunen / Sara Hildénin taidemuseo.

Näyttelyvinkit Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen

16. Lee Bul

Sara Hildénin taidemuseo, Tampere | 23.9.2023–14.1.2024

Soulissa asuva ja työskentelevä Lee Bul (s. 1964) on Etelä-Korean kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita. Hän yhdistää teoksissaan vaikutteita monista eri lähteistä, kuten scifistä, taidehistoriasta, arkkitehtuurista sekä Euroopan ja kotimaansa historiasta. Lue lisää >

17. Fantastinen floppi

Museokeskus Vapriikki, Tampere | 7.10.2023–5.1.2025

Vapriikissa tutustutaan Nokian N-Gage -pelikonsolin surullisenkuuluisaan tarinaan. Vuonna 2003 Nokia oli maailman suurin puhelinvalmistaja ja lähti tavoittelemaan omaa siivuaan tuottoisasta pelibisneksestä. Pelilkonsolista ei tullut myyntihittiä, mutta laitteen kehitystyö kylvi siemenet suomalaisen pelialan menestykselle. Lue lisää >

18. Anna Estarriola – Moment

Serlachius-museo Gösta, Mänttä-Vilppula | 23.9.2023–3.3.2024

Anna Estarriolan installaatio pohtii, kuinka paljon luontoa ja ihmisyyttä voi hallita ja muuttaa ennen rajojen saavuttamista. Estarriola on tunnettu veistoksistaan ja mediainstallaatioistaan. Lue lisää >

19. Elina Brotherus: Tila – Aika – Liike

Jyväskylä | 27.10.2023–4.2.2024

Valokuvataiteilija Elina Brotheruksen tähän asti laajin näyttelykokonaisuus nähdään Jyväskylässä tämän vuoden lopulla. Temaattinen Tila–Aika–Liike -näyttely esitetään kolmessa eri näyttelytilassa: Jyväskylän taidemuseossa, Aalto2-museokeskuksessa sekä Galleria Ratamossa. Lue lisää >

Adele Hyryn ja Emma Sarpaniemen muodostaman Home alone collectiven taiteessa näkyy ystävyys ja hassuttelu. Kuva: Home alone collective / WAM

Näyttelyvinkit Turkuun

20. Home alone collective

WAM, Turku | 15.9.2023–3.12.2023

Home alone collectiven eli valokuvataiteilija Adele Hyryn ja Emma Sarpaniemen näyttelyn teemana on ystävyys ja usko tulevaisuuteen. Taiteilijaduon yhteistyössä korostuu ystävyyden ja yhteydenpidon merkitys, vilpitön lähestymistapa ja hassuttelu. Lue lisää >

21. Rakas vihattu betoni – Brutalismi Suomessa

Sibelius-museo, Turku | 17.9.2023–7.1.2024

Rakas vihattu betoni -näyttely esittelee tunteita herättävää betoniarkkitehtuuria. Näyttely sopii erinomaisesti juuri Sibelius-museoon, sillä rakennus edustaa brutalismia kansainvälisestikin poikkeuksellisella tavalla. Lue lisää >

22. Alvar Gullichsen: KOSMOS

Ars Nova, Turku | 8.12.2023–19.5.2024

Alvar Gullichsen (s. 1961) on pitkän linjan kuvataiteilija, muusikko ja tuottaja. Aboa Vetus Ars Nova -museoon levittäytyvä näyttely on laaja katsaus taiteilijan tuotantoon. Gullichsenin tunnetuimpiin töihin kuuluu Turussa sijaitseva monumentaaliveistos Posankka. Lue lisää >

23. Onnekkaita sattumia – Lars Göran Johnssonin kokoelma

Turun taidemuseo, Turku | 15.9.2023–7.1.2024

Jo lapsuudessaan taiteeseen rakastunut lääketieteen ja kirurgian tohtori Lars Göran Johnsson (s. 1930) on kerännyt taidetta vuosikymmenten ajan. Turun taidemuseossa on esillä poimintoja keräilijän kokoelmasta, kuten Paavo Halosen, Emma Helteen ja Teemu Mäenpään teoksia.

Viiva on oleellinen ja usein itsestään selvä elementti taiteessa. Kuntsin modernin taiteen museon näyttelyssä tutustutaan viivan variaatioihin. Kim Saarinen / Kuntsin modernin taiteen museo

Näyttelyvinkit Vaasaan ja Seinäjoelle

24. Viivasta tilaan

Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa | 9.9.2023–14.4.2024

Viivasta on moneksi! Suomalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden muodostamassa näyttelyssä tutustutaan viivan variaatioihin. Mukana useita eri tyylejä edustavia taiteilijoita, kuten Leo Ackley, Hannaleena Heiska, Gösta Armfelt, Sebastian Craig & Barry Sykes ja IC-98. Lue lisää >

25. Alexander Salvesen: In Visibilis V

Vaasan taidehalli, Vaasa | 26.9.–29.10.2023

Neonvaloa, maalausta, veistosta, videota ja installaatiota yhdistelevä In Visibilis V vie katsojan kontrastien, värien, valon sekä pimeyden maailmaan. Nyt avautuva näyttely on taiteilija Alexander Salvesenin poikkitaiteellisen näyttelysarjan viides osa. Lue lisää >

26. Berndt Lindholm: Polkuja maisemaan

Tikanojan taidekoti, Vaasa | 20.10.2023–21.4.2024

Suomen merkittävimpiin 1800-luvun maisemamaalareihin kuuluvan Berndt Lindholmin kuvaukset metsistä ja kallioisista rannikkomaisemista täyttävät Tikanojan taidemuseon salit tänä syksynä. Lue lisää >

27. Wasa Graffitilandia

Wasa Graffitilandia, Vaasa | 17.–29.10.2023

Wasa Graffitilandia on avoinna myös syyslomaviikolla. Graffitilandia on katutaiteisiin painottunut näyttely Vaasassa. Graffitien ja muraalien lisäksi esillä on uv-taidetta sekä erilaisia installaatioita. Lue lisää >

28. Sigrid Holmwood: Sinistä puuta, mustaa rautaa

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki | 18.11.2023 asti

Miten pohjalainen kasvinvärjäysperinne linkittyy historiallisiin ja globaaleihin ilmiöihin? Ruotsalais-brittiläinen taiteilija Sigrid Holmwood tutustui paikalliseen perinteeseen ymmärtääkseen materiaalisia kytköksiä historian ja nykypäivän sekä paikallisen ja globaalin ulottuvuuden välillä.

Lue lisää >

Tapio Leistin valokuvanäyttelyssä matkataan vuosikymmenten takaiseen Kotkaan. Tapio Leisti / Kymenlaakson museo.

Näyttelyvinkit Kymenlaaksoon ja Itä-Suomeen

29. Studio Leisti

Kymenlaakson museo, Kotka | 3.10.2023–17.3.2024

Tapio Leistin nostalgiset valokuvat vievät menneiden vuosikymmenten Kotkaan, takapihojen hiekkalaatikoille, kesäauringon lämmittämille rantakallioille ja sataman vilskeeseen. Lue lisää >

30. Solmu ajassa

Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna | 15.9.2023–14.1.2024

Solmu ajassa on taiteilijanelikko Lauri Ainalan, Sini Kososen, Ville Erkki Tarken ja Juho Liukkosen luoma monitaiteellinen teoskokonaisuus. Teokset pohjautuvat taiteilijoiden sattumalta tekemään löytöön: Savonlinnan kaupungin omistamasta, purkutuomion saaneesta Solmun talosta löytyi satoja vanhoja lasinegatiiveja. Lue lisää >

31. Seinätekstiilejä Kainuun mailta

Kainuun Museo, Kajaani | 15.10.2023–24.1.2024

Koristaako perintöryijy tai -raanu sinun kotisi seiniä? Kainuun museon uudessa näyttelyssä tutustutaan paikallisiin seinätekstiileihin. Esiin pääsevät upeat ryijyt, raanut, täkänät, huoneentaulut ja kuultokudokset. Lue lisää >

32. Juho Rissanen – Kuvauksen vilkkaus

Kuopion taidemuseo, Kuopio | 29.9.2023–7.4.2024

Juho Rissasen odotettu näyttely esittelee taiteilijan teosten lisäksi hänen elämäänsä ja persoonaansa. Esillä on sekä tuttuja että harvoin esillä olleita teoksia ja Rissasen kirjeitä ja valokuvia. Lue lisää >

Lapin maakuntamuseon Duodjebálgát -näyttelyssä tutustutaan saamelaiskäsityön perinteisiin ja tekijöihin. Kuva: Paul Miettinen / Lapin maakuntamuseo

Näyttelyvinkit Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle

33. Duodjebálgát - Duodjipolut

Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi | 28.10.2023–7.4.2024

Duodjebálgát -näyttelyssä tutustutaan saamelaisiin käsityöperinteisiin ja -taitoihin. Serkukset Reetta ja Birit Tornensis kuvaavat näyttelyssä myös omaa polkuaan saamenkäsitöiden eli duodjin tekijöiksi. Lue lisää >

34. Marjatta Hanhijoki: Aino ja Reetu – Silminnähden 3

Oulun taidemuseo, Oulu | 26.11.2023 asti

Marjatta Hanhijoen lämminhenkinen näyttely tarkastelee elämän ja arjen ihmeitä lempeällä katseella. Hanhijoki (s. 1948) on akvarellisti ja taidegraafikko, jolle kuvan tekeminen lähtee havainnosta. Näyttely on laaja katsaus rakastetun taiteilijan tuotantoon. Lue lisää >

35. Ruskaa piilossa

Särestöniemi-museo, Kittilä | 31.1.2024 asti

Reidar Särestöniemen teosten värimaailmalla on monisyiset merkitykset. Ruskan kirkas väriloisto merkitsi taiteilijalle kuitenkin väistämätöntä luopumisen aikaa ja pimeyden lisääntymistä. Lue lisää >

Museokortti on vuoden voimassa oleva yhteislippu 370 museoon ympäri Suomen. Museokortti-järjestelmän toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry:n omistama. Museokortin tuottamat myyntitulot palautetaan verkostoon kuuluville museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestelmällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.