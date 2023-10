Viña Albali Reserva on todellinen ikiklassikko!

Viña Albali Reserva 2018

Viña Albali tuotetaan D.O. Valdepeñasin alueella. Alue on sään ääri-ilmiöiden hallitsema. Lämpötilavaihtelut ovat kesän yli 40 ºC asteen ja talven -10 ºC asteen välillä. (Val-de-peñas - eli kallioiden laakso).

Viña Albali Reservan saa pehmeät ja optimaaliset tanniininsa Tempranillo rypäleiden hellän maseroinnin kautta. Kontrolloidun käymisen jälkeen viini kypsyy 12 kuukautta amerikkalaisissa tammitynnyreissä. Pullotuksen jälkeen viiniä kypsytetään vielä 2-3 vuotta Valdepeñasin kellareissa. Nykyinen 2018 vuosikerta on odottanut 4,5 vuotta ennen kuin se on päätynyt kaupan hyllyille. Se on vuonna 2023 todella poikkeuksellista.

Riojan ja Ribera del Dueron lisäksi vain Valdepeñasissa viinit voidaan jäljittää pullosta tynnyriin etiketin takana olevan koodin avulla kuluttajan pullosta aina kypsytystynnyriinsä asti. On oikeastaan ihmeellistä , että näin pieteetillä valmistettu viini voi maksaa alle 10€ ja kun katsoo viinin mitalisadetta eri kansainvälisistä kilpailuista on se vielä ihmeellisempää.

90-luvulta alkaen Alkon valikoimassa ollut ja jo klassikoksi muodostuneen viinin tulee täyttää aina kuluttajan odotukset. Jotta klassikolla on tulevaisuutta, tuottaa perheomisteinen Felix Solis viininsä uusiutuvalla energialla, pullottaa viinit kevyempiin lasipulloihin sekä pakkaa pullot kierrätysmateriaaleihin.

“ Meille tämä viini on niin sanottu benchmark Tempranillo, johon on ilo palata”



Mikä tekee klassikkoviinin?

- Tunnistettava tyyli, joka edellyttää myös hillittyä modernisointia.

- Tasalaatuisuus eli vaikka vuosikerrat vaihtuvat, tulee laadun säilyä.

- Tuottajan perinteet. Vain perinteisiin nojaamalla syntyy historiaa, jonka varaan tulevatkin tyylit rakentuvat.

Petri Pellinen kuvailee viinin seuraavasti?

Kirkas ja keskirunsas rubiininpunainen viini.

Tuoksu on puhdas, raikas ja hiukan kehittynyt. Tuoksussa on mustaa kirsikkaa, neilikkaa sekä vaniljaa ja paahteisuutta sekä hento nahkan tuoksu

Maku on kuiva ja alku hapokas. Kypsät tanniinit tuntuvat, mutta eivät ole aggressiiviset. Alkoholipitoisuudeltaan viini on keskitasoa, kuten on maun intensiteettikin. Hedelmäisyys on kesirunsasta. Maussa on samaa mustaa kirsikkaa sekä paahteisuutta ja vaniljan sekä neilikan mausteisuutta kuin tuoksussakin. Jälkimaku on keskipitkä, kirsikan arominen ja hennon tanniininen.

Tämä viini on niin sanottu benchmark Tempranillo minulle. Hyvin tehty, puhdas, ja selkeä punaviini, jossa on kaikki perusviinin hyvät elementit. Oikein mainio keskikoville juustoille ja paahdetuille vaaleammille liharuoille.

Alle kymmenen euron hinnalla saat hyvän ruokaviinin, joka päihittää monia noin 12-13€ viiniä, joten tämä on varsin hyvä ostos.

88 / 100p. Petri Pellinen

Arvioita muualta:

89 / 100p. Gilbert & Gaillard

GOLD

2023 Sakura Awards: Viña Albali Reserva 2018

2022 Mundus Vini:Viña Albali Reserva 2017

2022 Gilbert & Gaillard: Viña Albali Reserva 2017

Viinikaverin vinkki:

Tämän viinin tarjoilussa lämoötilla on paljon merkitystä. Jääkaapin kautta viileänä hedelmäisyys nousee esille ja karahvissa ilmattuna viinin mausteisuus korostuu. Albali Reserva on viini, joka maistuu niin asiantuntijalle, kuin henkilölle, joka nyt vain sattuu pitämään viinistä.