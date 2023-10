Tuore tutkimus paljastaa digitaalisten sovellusten aiheuttaman ähkyn työelämässä

Työvoimanhallinnan markkinajohtaja Quinyxin julkaisema kansainvälinen työelämätutkimus tarkastelee suomalaisten vuorotyöläisten hyvinvointia. Vuorotyöläisiksi lasketaan esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö.

Quinyxin julkaiseman Vuorotyöläisen arki 2023 -tutkimuksen mukaan:

yli 24 % vastanneista suomalaisista vuorotyöläisistä kertoo, että he käyttävät työssään 2–3 digitaalista sovellusta





yli 16 % kertoo käyttävänsä 4–6 sovellusta





lähes 19 % kertoo käyttävän yli 7 sovellusta





lisäksi noin 20 % kertoo työhön liittyvän viestinnän tapahtuvan sähköpostin, puhelujen, tekstiviestien, työsovellusten ja henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi erilaisissa ryhmä-chateissa, kuten WhatsApissa ja Facebook Messengerissä





yli 52 % vastanneista kokee työssään tällä hetkellä stressiä.





Useita erillisiä sovelluksia käytetään vastaajien mukaan muun muassa työvuorojen tarkastelemiseen, työtuntien kirjaamiseen, loman anomiseen, vuorojen vaihtoon, viestintään sekä koulutuksen ja henkilöstöinfon saamiseen.

"Työn organisointiin ja viestintään käytettävät lukuisat sovellukset kuormittavat turhaan niin työntekijää kuin työnantajaakin. Usein käytössä on myös monia epävirallisia kanavia, kuten WhatsApp -ryhmät ja Facebook Messenger," kertoo Quinyxin Pohjoismaiden myyntijohtaja Paulus Maasalo. "Tärkeät aiheet hukkuvat sekavaan viestintään, ja prioriteetit sekä konteksti jäävät epäselviksi. Tuki eri sovelluksille saattaa myös olla puutteellista tai käytännössä olematonta. Lisäksi tietysti nousevat kysymykset tietoturvariskeistä. Sekä työntekijän että työnantajan etu on, että työhön liittyvät toiminnot tapahtuvat yhden portaalin kautta kootusti ja tietoturvallisesti."



80 % koko maailman työvoimasta on vuorotyöläisiä

Maailmassa on 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. Vuorotyöläiseksi määritellään työntekijä, joka tekee työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensätyöllistäjä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö.

Tietoa Quinyxistä

Alun perin Ruotsista lähtöisin oleva Quinyx-yhtiö myy SaaS-pohjaista työvoimanhallintajärjestelmää. Yhtiöllä on yli tuhat asiakasyritystä ja sen ohjelmistoa käytetään globaalisti. Quinyxillä on toimipisteitä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Ruotsissa, Saksassa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Quinyxin asiakkaita Suomessa ovat muun muassa Tokmanni, Gigantti, BaronaLogistiikka, Lindex, Fimlab ja Suomalainen kirjakauppa, sekä Baltian maissa myös Ikea.