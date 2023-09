Palkittua luonnonkosmetiikkaa kehittävä Luonkos käynnistää nopean kansainvälistymisen

Naantalilainen kosmetiikkayritys Luonkos Finland Oy on myynyt liiketoimintansa kuluttajabrändien kehitykseen sekä kansainväliseen verkkokauppaan erikoistuneelle eBrands Global Oy:lle. Luonkos on edelläkävijä niin metsämikrobeja sisältävissä kuin vedettömissä sekä ympäristöystävällisissä luonnonkosmetiikkatuotteissa. Luonkosin tuotteet sekä pakkaussuunnittelu ovat voittaneet lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja. Luonkosin organisaatio jatkaa osana eBrandsin toimintaa tukemassa brändin kasvua ja sen tuotekehitystä.

Luonkos syntyi halusta luoda parempia tuotteita sekä iholle että luonnolle. Herkistyminen kemikaaleille ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen inspiroivat Luonkosin perustajatiimin kehittämään vastuullisia ja ekologisia tuotteita. Kaikki Luonkos tuotteet valmistetaan käsityönä Suomessa.

“Meillä on alusta asti ollut tavoitteena kehittää tulevaisuuden kosmetiikkaa ja muuttaa ihmisten ihonhoito vastuullisemmaksi sekä aidosti toimivaksi. Kotimainen brändimme on kehitetty ihan nollista omin voimin ja kaipasimme lisäresursseja sekä osaamista kansainvälistymiseen. New Yorkin matkallani tajusin huikean potentiaalin mutta myös sen että yksin meistä ei ole Amerikan valloitukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä eBrands-yhteistyöhön ja odotamme siltä paljon. Koko tiimi jatkaa töitään Luonkosin asiakkaiden palvelemiseen sekä kasvun edistämiseen.” kertoo Luonkosin toimitusjohtaja ja perustaja Piritta Fors.

Strategia kansainvälistymiseen vaatii resursseja, joita ilman pääomasijoittajien tukea on vaikea toteuttaa. “Suomessa ei oikein ole yksittäisille kasvaville kuluttajabrändeille toimivia pääomamarkkinoita kasvun tukemiseen. Koimme, että liiketoiminnan myyminen ja yrittäjien sitouttaminen brändin tulevaan kasvuun on tässä vaiheessa paras tapa palvella nykyistä ja tulevaa asiakaskuntaa”, lisää Piritta Fors. eBrands keskittyy Pohjoismaisten brändien ostoihin ja toiminnan skaalaukseen suurilla markkina-alustoilla keskittyen erityisesti Pohjois-Amerikkaan.

“Onnistunut monikanavainen myyntistrategiamme on hyvin teknologialähtöinen. Olemme kehittäneet omat teknologiaratkaisut, jotka mahdollistavat huomattavan joustavuuden ja skaalautuvuuden maailmanlaajuisesti. Tähän yhdistettynä sisäiset brändi- ja markkinointikompetenssit asettavat meidän brändit kilpailukykyiseen asemaan” toteaa eBrandsin toimitusjohtaja ja perustaja Robin Bade.

eBrandsin perustivat vuonna 2020 Robin Bade, Jonne Välilä ja Erika Ottela. Perustajatiimi koostuu yrittäjistä joita yhdistää kokemus digitaalisesta markkinoinnista, brändäyksestä ja verkkokaupasta. Yhtiön missio on vaikuttaa miljardin ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin omien kuluttajabrändien kautta.

Viimeisen 3 vuoden aikana yritys on ostanut yli 20 kuluttajabrändiä ja yhtiön liikevaihto on jo useassa kymmenessä miljoonassa eurossa. Omalla alallaan Pohjois-Euroopan johtava yritys on kerännyt yhteensä lähes 50 miljoonan dollarin rahoituksen parissa vuodessa. Yritys myy omia brändejään kanavariippumattomasti kuluttajille ympäri maailmaa.

Lisätiedot:

Piritta Fors

Toimitusjohtaja & Co-Founder

Luonkos Finland Oy Ltd

piritta@luonkos.fi

+358 50 3030 694

www.linkedin.com/in/piritta-fors

https://luonkos.fi/

&

Robin Bade

Toimitusjohtaja & Co-Founder

eBrands Global Oy Ltd

robin@ebrands.com

+358 40 557 2357

https://www.linkedin.com/in/robinbade/

www.ebrands.com